Ограничения на Китай върху редкоземните елементи застрашават производство за 6,5 трлн. долара

Ограниченията на Китай върху износа на редкоземни елементи може да изложат на опасност производство надолу по веригата извън страната в размер на 6,5 трлн. долара всяка година, ако бъдат задействани в пълен размер, предупреди Международната агенция за енергия (МАЕ) в доклад за редкоземните елементи и критични суровини, цитиран от Bloomberg.

Според авторите на доклада, за да отговорят на тези слабости, страните трябва да работят многостранно за запасяване с 11 „високорискови“ сурвини. Това би изисквало първоначална покупка в размер на 9,2 млрд. долара и нетни годишни разходи от 900 млн. долара, съобщи агенцията. Макар че цифрите са „значителни“, те са „бързо засенчени“ от възможните последици от нарушаването на доставките, се допълва в доклада.

Ограничения върху износа на страни като Китай, Демократична република Конго и Зимбабве са превърнали опасностите от концентрация на веригата за доставки в действителност, отбелязва МАЕ.

„Огромни количества икономическа стойност зависят от относително малки обеми критични суровини, чиито вериги за доставки остават силно концентрирани и затова са уязвими“, заяви директорът на МАЕ Фатих Бирол, цитиран в прессъобщение. „Макар че диверсифицирането на доставките може да изисква заплащането на по-висока цена, това може да се възприеме като премия за суровинна сигурност в момент на геополитическа несигурност, форма на икономическа застраховка срещу големи рискове за доставките“.

Редкоземните елементи се превърнаха в част от търговската война между САЩ и Китай миналата година, като Пекин наложи ограничения върху износа, които разтърсиха промишлените производители, разчитащи на тях за всичко – от сателити до смартфони. Макар че те представляват само малка част от производствените разходи за бизнеса в световен мащаб, неочаквани ръстове на цените могат да нарушат производството и търговията.

В доклада се отбелязват известни подобрения в диверсификацията на веригите за доставка, като се посочва, че правителствата започват да играят по-активна роля в разширяването на диверсификацията на доставките на критични суровини. Авторите му посочват още, че инвестициите на САЩ и Малайзия в рафиниране на редкоземни елементи са спомогнали за намаляване на дела на Китай в доставките от 90% на 85%, като той може да намалее до 70% до 2035 г., „ако планирани проекти се осъществят по график“.

Но в доклада се посочва, че в по-широк план географската концентрация на веригите за доставки на суровини е нараснала, особено що се отнася до рафинирането. При никела, където Индонезия е водеща в областта на рафинирането, и други ключови енергийни ресурси, където Китай е на челно място, двете страни формират над три четвърти от общия растеж на доставките на рафинирани продукти.