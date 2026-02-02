Япония извлече редкоземни елементи от дълбочина от 6 хил. метра

Утайки, съдържащи редкоземни елементи, са били извлечени от океански дълбочини от 6 хил. метра по време на японска тестова мисия. Това заявиха от японското правителство, докато Токио се опитва да ограничи зависимостта си от Китай за тези ценни минерали, предаде AFP.

Япония заяви, че мисията представлява първият в света опит за добив на редкоземни елементи от такава дълбочина.

„Ще бъдат анализирани подробностите, включително точното количество редкоземни елементи, съдържащи се в пробата“, заяви правителствен говорител, като определи постижението като „значимо както от гледна точка на икономическата сигурност, така и на цялостното развитие на морската дейност“.

Пробата е събрана от научноизследователския сондажен кораб Chikyu, който отплава миналия месец към отдалечения остров Минами Торишима в Тихия океан. Смята се, че околните води съдържат богати залежи от ценни минерали.

Това се случва на фона на нарастващия натиск от страна на Китай — най-големия доставчик на редкоземни елементи в света — върху своя съсед, след като през ноември министър-председателят Санае Такаичи заяви, че Токио може да реагира военно в случай на нападение срещу Тайван, който Пекин се е заканил да постави под свой контрол със сила, ако се наложи.

Пекин е блокирал износа за Япония на т.нар. стоки с „двойно предназначение“, които имат потенциално военно приложение, което засилва опасенията в Токио, че Китай би могъл да ограничи доставките на редкоземни елементи — част от които са включени в китайския списък на стоки с двойна употреба.

Редкоземните елементи — 17 метала, които трудно се извличат от земната кора — се използват във всичко, от електрически превозни средства до твърди дискове, вятърни турбини и ракети.

Районът около Минами Торишима, който се намира в икономическите води на Япония, се оценява като съдържащ над 16 млн. тона редкоземни елементи, което според бизнес изданието Nikkei го прави третия по големина резерв в световен мащаб.

Тези богати находища съдържат приблизително 730 години запаси от диспросий, използван във високоякостни магнити за мобилни телефони и електрически автомобили, както и около 780 години запаси от итрий, използван в лазерните технологии, посочва Nikkei.

„Ако Япония успее да извлича редкоземни елементи около Минами Торишима по устойчив и постоянен начин, тя ще осигури вътрешна верига за доставки за ключови индустрии“, заяви Такахиро Камисуна, научен сътрудник в Международния институт за стратегически изследвания (IISS).

„По същия начин това ще бъде ключов стратегически актив за правителството на Такаичи, който значително ще намали зависимостта на веригите за доставки от Китай“.

Пекин отдавна използва доминиращата си позиция в сектора на редкоземните елементи като инструмент за геополитическо влияние, включително по време на търговската война с администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Според Международната агенция по енергетика Китай осигурява близо две трети от световния добив на редкоземни елементи и 92% от глобалното производство на рафинирани редкоземни материали.

(БГНЕС)