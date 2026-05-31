Великобритания търси как да привлече 1 млн. младежи, които нито учат, нито работят

Великобритания готви стратегия за 1 млн. младежи, които нито учат, нито работят (NEET) и са привлекли бившият ръководител на Marks and Spencer Марк Боланд да представи перспективите за развитие пред тях, съобщава Sky News. Освен опит в голямата корпорация Боланд е основател и на благотворителна организация, която през 2012 година започна работа с хора с увреждания и успя да помогне на над 200 хил. млади хора да се включат в трудовата сила на Великобритания.

През седмицата бившият здравен министър Алън Милбърн алармира, че Великобритания е изправена пред икономическа катастрофа, ако "не откъсне младежите от смартфоните". Според данните от проучване, което ще бъде публикувано до дни, 1 млн. младежи между 16 и 24 години нито учат, нито работят. и това често е начина им на живот. Масово деца на 12-13 години съобщават, че си лягат след полунощ и стоят дори и до 3 часа сутринта, защото са на смартфона и скролират в социалните мрежи. Това вече се свързва с ментални проблеми, отчуждаване, депресии и други проблеми, отбеляза Милбърн в интервю за The Times. Той допълва, че страната рискува да загуби цяло поколение, ако не вземе мерки.

Според анализите децата са различни, но нито по-лоши, нито по-мързеливи от предишните поколения, имат много малко опит за работа и страдат често от депресии. Пандемията от коронавируса също има голям ефект върху развитието на младежите на възраст между 16 и 24 години, допълва още Милбърн.

Друг анализ, цитиран от Sky News показва още, че младежите са непостоянни - след радостта от намирането на нова работа, те бързо губят интерес и напускат. Данните на статистиката пък показват, че младежката безработица в страната е на най-високото си ниво за последните 11 години - 16,2% през март.