Дроновете на Украйна предефинират военната стратегия на Германия

Нахлуването на Русия в Украйна коренно промени правилата на съвременната война. „През последната година видях един танк на бойното поле“, каза ефрейтор Дмитро Жлуктенко, който отговаря за анализа на бойните уроци в 413-ия полк за безпилотни системи RAID на въоръжените сили на Украйна.

„Когато говорите с германските военни, те казват: имате нужда от тези танкове, защото те са най-важното нещо във войната. Ние не мислим така, тъй като воденето на война се промени толкова много от 2022 г. насам, до степен, че старите подходи не работят. Дроновете могат да бъдат закупени в последния момент, тъй като технологията непрекъснато се променя“, изтъква Жлуктенко по време на пресконференция, организирана от Германо-украинското бюро в Берлин, цитирана от Euronews.

Според него става въпрос за подход и доктрина. „Някои от подходите за водене на война, според нас, са малко остарели“, добавя Жлуктенко.

Адаптирала ли се е Германия към съвременната война?

През последните четири години войната на Русия срещу Украйна доведе до промени в Германия, като правителството увеличи разходите за отбрана в опит бързо да възстанови Бундесвера, германската войска, както по отношение на човешка сила, така и по отношение на военното оборудване.

Този тласък включва традиционни тежки оръжия, като танкове. До 2027 г. например, 45-та танкова бригада в Литва трябва да получи 123 танка Leopard 2A8, както и няколко хиляди бойни дрона.

Това се приема кат стъпка в правилната посока, но все още не е достатъчно, коментират четирима украински офицери, управляващи дронове от 413-ти полк RAID.

„Видях твърде много проблеми в германската армия, що се отнася до дроноветте“, посочва капитан Александър Войтко, заместник-командир на поделението.

Според него армиите се нуждаят от „толкова много дронове камикадзе, управлявани от оператор (FPV), колкото и куршуми“.

„Куршумите са много лесни за производство. Но не може да произвеждате куршуми в последния момент. Защото последният момент е, когато застреляте врага си. Мисля, че никой не знае кога ще бъде този последен момент“, изтъква Войтко.

Той твърди, че макар Бундесверът да притежава някои високотехнологични възможности за управление на дронове - включително дронове камикадзе с фиксирани крила и системи за разузнаване с голям обсег - на него му липсва това, което той определя като „двата най-ефективни инструмента срещу вражеската пехота“.

Става въпрос за fpv-дроновете камикадзе с FPV и дроновете бомбардировачи, способни да пускат експлозиви. Според заместник-командира „80% от руската пехота в Украйна е унищожена от тези два вида дронове“.

„Доколкото разбирам, този въпрос дори не е на дневен ред в германската армия сега, но е най-ефективният инструмент срещу вражеската пехота“, посочва Войтко.

Той добавя, че Германия ще се нуждае от тези възможности, за да защити Прибалтийските държави в случай на руска атака. „В момента Германия не е подготвена да се изправи срещу този тип война, която Русия е усвоила в Украйна“, добавя Жлуктенко. „В момента в света има две армии, които са готови и знаят много за войната с дронове: Украйна и Русия“, категоричен е той.

Според Войтко вторият проблем е, германската армия не разполага с достатъчно от тези високотехнологични дронове. Страни като Русия „могат да си позволят много високи нива на загуба“, добавя той.

„Нужни са много дронове, за да се унищожат толкова много цели, така че голяма армия като руската да пострада“, изтъква Войтко, допълвайки: „Можете да унищожите много цели, дори ако имате много добри дронове, но това ще бъде процент на загуба, който такава армия може да си позволи – и няма да спечелите“.