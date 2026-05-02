Германия се сблъсква с проблеми при подготовката на снабдителни линии по време на война

В Бремерхафен, на брега на Северно море в Германия, най-голямото автомобилно пристанище в Европа ще бъде обновено срещу 1,35 млрд. евро. Държавно финансираната инвестиция не е за износ на повече автомобили с марка Mercedes-Benz или Volkswagen, а за укрепване на товарните докове, за да могат да транспортират военно оборудване, като 60-тонен танк Leopard, до бъдещи фронтови линии, пише Bloomberg.

Заложен в бюджета на Германия за 2026 г., проектът е част от по-широкия стремеж на най-голямата европейска икономика да се подготви за потенциална война. В случай на нападение над Европа, географското местоположение и индустриалните ресурси на Германия я поставят в стратегическа позиция за снабдяване с военно оборудване.

Но военните на страната не могат да се справят сами със задачата и търсят помощ от частния сектор, за да запълнят празнината. Това означава да се обърнат към компании като BLG Logistics, която обработва товари в Бремерхафен.

Въпреки че компаниите са готови да предоставят на германските военни транспортни и складови услуги, пречките са значителни. В допълнение към проблемите с пътищата и железопътните линии - около 5000 моста се нуждаят от ремонт - Бундесверът не е създаден за публично-частни партньорства в мащаба, необходим за бърза масова мобилизация, ако съюзник от НАТО бъде нападнат.

Като наследство от Втората световна война, цивилните и военните структури в Германия са строго разделени. Бундесверът, например, има собствено логистично командване и само тези военнослужещи могат да доставят оборудване директно на бойното поле. Но тези граници започват да се размиват.

„Задвижихме неща, които наистина представляват промяна на парадигмата“, посочва германският министър на отбраната Борис Писториус, визирайки новата военна стратегия на страната. „Всички ние трябва да се примирим с факта, че мирът и свободата, просперитетът и толерантността вече не могат да се приемат за даденост, а трябва да бъдат защитавани“, добавя той.

Въпреки сериозните намерения на Берлин, той все още има дълъг път да извърви до изпълнението на целта. Германските военни използват частния сектор чрез сложни процеси, разработени от и за военните и неясни за външни лица. Отговорните агенции не са склонни да обменят идеи или да споделят информация с потенциални партньори, отчасти за да се предпазят от фаворизиране на един кандидат пред друг.

Пример за това е агенцията за обществени поръчки на Бундесвера, която не поддържа директен контакт с компаниите. Вместо това комуникацията се осъществява изключително чрез платформи за обществени поръчки.

Правителството се опитва да се адаптира към подход с повече граждански фирми. Стратегията е известна като Оперативен план на Германия, завършен за първи път през март 2024 г. Документът очертава как се очаква частните участници да допринесат за националната и съюзническата отбрана в случай на нападение, включително координиране на логистиката за снабдяване на стотици хиляди войници.

Но планът е класифициран и логистичните фирми знаят само части от него. Макар че предпазната мярка може да е разбираема, тя усложнява усилията на частните компании да разберат как да участват.

Усилията на Германия да се подготви за война означават документална работа, като фирмите са длъжни да предоставят подробна информация за размера на флота, складовия капацитет и персонала, като в замяна прозрачността е малка, посочва Нилс Бьок, заместник-директор на германската логистична търговска група DSLV.

За компаниите, поемането на повече задачи би увеличило размера на този бизнес и би позволило на армия с недостиг на хора да се съсредоточи върху основните си отговорности, добавя Бьок.

Необходимостта от сътрудничество е ясна. В продължение на десетилетия германската армия остава съкратена, тъй като конфликтите между държави до голяма степен се възприемаха като сянка от миналото, особено след края на Студената война и обединението на ФРГ и ГДР. Това доведе до спиране на наборната военна служба през 2011 г. - решение, което спорно се отлага.

Промяната започна през 2022 г. след нахлуването на Русия в Украйна. Заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да изтегли войските си от Европа засилиха неотложността Германия да се превъоръжи. Това оказа влияние и върху стратегиите на логистичните компании.

Преди тези промени BLG предоставя логистични услуги на американските военни и други членове на НАТО, но дейностите ѝ са били спорадични и никога не са представлявали основен сегмент. След като Русия нахлу в Украйна, гледната точка за предоставяне на подкрепа на Бундесвера се промени напълно, признава главният изпълнителен директор Матиас Магнор.

Германската логистична фирма Fiege също е ангажирана. С 22 000 служители и достатъчно складово пространство, за да покрие повече от 600 футболни игрища, тя би могла да предложи ценна подкрепа на Бундесвера. Локациите ѝ са умишлено разположени в близост до главни пътища, пристанища и летища, а компанията разполага с голям отдел за недвижими имоти с портфолио от земя за потенциално бъдещо развитие.

Миналият октомври тя създаде отделна дъщерна компания, наречена Celerox Logistics Solutions GmbH, която да управлява бизнеса ѝ за военни и аварийни служби.

Но въпросът как да се ангажират политиците в Германия остава. BLG съставя списък с това, което може да предложи в кризисен сценарий. Той включва над 70 квалифицирани шофьори на танкове в Бремерхафен, които са обучени за операциите на компанията в американската армия. Фирмата разполага и с 1500 железопътни вагона, както и със седем вътрешни терминала - огромни паркинги, които биха могли да се използват като места за събиране на войски и оборудване.

Без ясен процес, компанията поема инициативата и започна да обслужва Берлин. BLG скоро осъзнава, че министерството на отбраната функционира по различен начин от бизнеса и че установените процеси на обществени поръчки се ценят повече от прагматизма и диалога.

Въпреки това Германия се стреми да улесни контактите с доставчиците на търговски логистични услуги и комуникацията се подобрява. Михаел Куаден, управляващ директор на Celerox Logistics Solutions, е убеден, че отбранителният сектор ще се нуждае от капацитета и ноу-хауто на логистичните фирми. Според него управлението на доставките трябва да се разглежда като част от по-широк план.

„Логистиката е от решаващо значение“, изтъква той, добавяйки: „Лицата, вземащи стратегически решения – както политически, така и военни – трябва да знаят кога е разумно да замразят дейностите на фронтовата линия, изискващи огромни количества ресурси, за да могат все още да осигуряват на хората хляб в магазина“.