Германия и Украйна станаха стратегически партньори в отбраната, готвят и Drone Deal

Германия и Украйна подписаха споразумения за стратегическо партньорство в сектора на отбраната, съобщи канцлерът Фридрих Мерц по време на съвместен брифинг с украинския президент Володимир Зеленски в Берлин. Мерц уточни, че подписаните документи касаят основно системи за противовъздушна отбрана и ракети за тях, далекобойни ракети и дронове, както и боеприпаси. Той посочи, че членството на Украйна в ЕС е стратегическа стъпка за сигурността на общността, защото няма нито една армия, която да има по-голям боен опит, натрупан в последните години, нито толкова иновативен военно-промишлен комплекс.

Двете страни започват да подготвят подписването на сделка за цялостна защита от дронове Drone Deal, каквито споразумения Украйна сключи с държави от Близкия изток. Обемите, сроковете и други подробности тепърва ще се обсъждат, но вероятно споразумението ще бъде най-мащабното, защото и Берлин е най-големият донор за Украйна, допълни Володимир Зеленски. Украйна и Германия вече произвеждат съвместно различни видове дронове, един от които е зенитият Strila, чиято скорост надхвърля 400 км/час.

Германският канцлер призова Киев да продължи и с реформите в ключови области като борбата с корупцията и върховенството на закона. "Тези усилия ще се отплатят", коментира той и допълни още, че Украйна трябва да бъде готова за членство в ЕС и няма да има алтернативен път за това.

"Ние и не искаме ЕС-Light, а пълноправно членство както в ЕС, така и в НАТО", допълни от своя страна Зеленски, имайки предвид "олекотена" версия на членство в блока.

Той поясни още, че Германия е най-големият донор на Украйна в сферата на сигурността и едно от най-важните за Киев споразумения са за системи за ПВО и ракети. Украйна разчита на програмата PURL за доставка на оръжия от САЩ и по нея вече се поръчват само ракети за системите Patriot, защото няма европейски алтернативи, но Киев разговаря с европейските партньори за алтернативи, каквито са например германските Iris-T, и системи с които Европа ще може да бъде защитена от всичко - всякакви ракети и всякакви дронове.

Украинският опит може да бъде включен в европейската отбранителна система, категоричен беше още Зеленски. По отношение на преговорите за мир той отбеляза, че прави всичко възможно Европа да присъства на тях. Ако САЩ искат "европейски подпис" на споразумението, то и европейците трябва да присъстват при преговорите, допълни Фридрих Мерц. Той беше категоричен, че справедлив мир е важен и за сигурността на цяла Европа.

Украинският президент посочи, че Русия е против участието на Европа на каквото и да е било ниво на масата за преговори, но вече имаше пробив и на ниво съветници по сигурността в Женева.

Украйна ще приключи с частичния ремонт на "Дружба" до края на април

Мерц посочи, че след изборния резултат в Унгария очаква бързо да бъдат одобрени заемът за Украйна и 20-ият пакет със санкции срещу "сенчестия флот" на Русия. Той допълни, че изборният резултат е доказателство, че няма неотменен път към авторитарните режими.

Володимир Зеленски потвърди, че до края на април Украйна ще приключи с частичния ремонт на петролопровода "Дружба", както беше обещал на отиващото си правителство на Виктор Орбан в Унгария. Съоръжението ще може да функционира, но по-съществените ремонти на поразените с дронове резервоари ще бъдат забавени, защото Киев планира да ги изгради наново и за по-голяма сигурност - под земята.

Фридрих Мерц пък изрази надежда, че Будапеща няма да "се вкопчи" отново в руските енергоресурси, а ще използва възможностите, които дават терминалите в Хърватия за доставки на петрол.

Германия е не само най-големият донор за отбраната на Украйна, но и ще допринесе за възстановяването на страната след края на войната, стана ясно по време на посещението на Зеленски в Берлин. Той посочи, че очаква подкрепата на Германия за възстановяването на енергетиката след масираните обстрели на руснаците през зимата.