Русия увеличава ръчно управляваните далекобойни дронове, ЕС подкрепя "ината" на Украйна

Русия използва повече дронове "Геран" (модификацията на иранския Shahed), управлявани от оператори, съобщава украинският зам.-министър на отбраната Олексий Вискуб пред Business Insider. Това дава възможност на дроновете да улучват движещи се цели (например хеликоптери или жп композиции), а същевременно ги прави и по-трудни за прихващане и унищожаване.

Обичайно далекобойните дронове се движат по предварително зададени координати. В последно време украинските експерти отбелязват, че някои от тях обаче са управлявани от дистанция чрез т.нар. mesh Wi-Fi, който предава сигнала от дрон на дрон и така се преодоляват спрените през февруари услуги на терминалите Starlink.

МААЕ потвърди поражения по Запорожката АЕЦ

Инспекторите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) са били допуснати до сградата на машинната зала на шести блок на Запорожката АЕЦ, за която изпратеното от Русия ръководство твърди, че е атакувана от дрон, пишат от организацията. Според публикацията в Х има видими поражения на метален люк, които "съответстват на удар с дрон", както и останки от изгорели оптични влакна по земята.

От МААЕ посочват, че са поискали да се запознаят с нанесените щети и вътре в сградата. Докато е траял обходът на екипа обаче, е било указано да се укрият заради дрон и е чута стрелба наблизо. Изглежда това е прекъснало инспекцията и от МААЕ потвърждават само, че няма увеличени нива на радиация, без да дават повече данни за нанесени щети в залата.

Агенцията призна преди години, че Русия е нарушила принципите за безопасност, разполагайки военни в централата. От нейна територия се изстрелват дронове и артилерийски снаряди към украинската територия.

Украйна така и не напредна при използването на дронове с оптични влакна и обърна внимание повече на навигацията чрез терминалите Starlink, с което разшири обхвата на своите fpv-дронове над вече 150 км. Това е непосилна дистанция за крехките оптични влакна.

Според ръководителя на руския научно-изследователски център "Ушкуйник" Алексей Чадаев Русия изостана в развитието на fpv-дроновете, фокусирайки се основно на оптичните влакна, които правят дрона недосегаем за системите за радиоелектронно заглушаване, но и ги оставят с ограничен обсег.

От украинския Център за борба с дезинформацията коментират, че ударът е провокация, която Русия вероятно ще използва, за да извърши нови ракетни нападения към територията на Украйна. Преди ден украинският президент Володимир Зеленски съобщи в социалните мрежи, че в страната е пристигнала нова установка Iris-T от Германия, но дефицитът на ракети, способни да прихващат балистичните ракети си остава.

Руските камиони се движат през нощта през окупираните територии

Заради развитието на fpv-дроновете Украйна е поставила под огневи контрол пътища в окупираните територии и ограничава логистиката. Това принуждава руските камиони да се движат през нощта и с изключени фарове през окупираните територии, пишат руски военни наблюдатели в Telegram. По този начин те избягват поне дроновете без термовизьори.

Но като цяло има значителни проблеми с доставките, извършвани от логистични компании, а не от военните. Компаниите започват да отказват пътувания след отказ превозните средства да бъдат застраховани. Окупираният през 2014 година Крим е в тежка горивна криза след блокиране на цистерни по магистралата, свързваща Ростов на Дон със Симферопол.

Преминаването на жп цистерни през Кримския мост е забранено след взрива през октомври 2022 година, а фериботите, които извършваха доставки преди изграждането на моста, са повредени от украинските дронове. Очакванията са фериботната връзка да бъде възстановена най-рано през септември.

Горивата в Севастопол се продават само с талони

Заради тази криза бензинът и дизелът в Севастопол вече се продават само с талони, съобщи назначеният от Москва губернатор на града Михаил Развожаев. Според него това е временна мярка и се въвежда с цел запълване на запасите.

Междувременно продължава да гори и най-голямата петролна база в Крим - във Феодосия, след поредния удар с дрон през уикенда. Според анализ на сателитни данни от 33 резервоара незасегнати от атаките са вече само три, а публикации в социалните мрежи сочат, че собствениците на петролни складове вече отказват да съхраняват горива след сериите от украински удари.

На територията на целия Крим има недостиг на бензин и вече АИ-95 се продава само с талони, а където има АИ-92, са въведени ограничения - до 20 литра на автомобил.

Ограничените доставки водят не само до горивна криза на полуострова, но и до ограничения за армията в южните части на фронтовата линия. Според Развожаев се предприемат мерки, които той отказа да сподели, "за да не предупреди врага".

Русия изпрати мобилни групи, които да се борят с дроновете

Русия изпрати мобилни групи, които да спрат fpv-дроновете, става ясно от публикация на елитното звено оператори на дронове "Рубикон". Украински военни посочват, че това затруднява, но не спира атаките.

Междувременно има видеа в социалните мрежи, които показват, че дроновете достигат до граничния пункт между Ростовска и Луганска област, където има струпване на камиони, пътуващи към окупираните територии. Ако ударите в тези зони зачестят, това ще бъде още едно препятствие за логистиката, признават руските анализатори.

Според Института за изучаване на войната (ISW) ударите на Украйна могат да се разширят и до казарми и центрове за обучение. Вече има първи съобщения за това от ръководителя на безпилотните сили на ВСУ Роберт Бровди, по-известен с призива си "Мадяр".

20-ти пореден ден не отслабва натискът на бойното поле

За 20-ти пореден ден натискът на бойното поле не отслабва и данните на Въоръжените сили на Украйна сочат повече от 200 атаки за денонощие. Руските военни кореспонденти съобащават за масирани удари по Костянтинивка с авиационни бомби и натиск на руските войски по фланговете около града. Сводката за 1558-ия ден от пълномащабната война (31 май) показва, че зоните с най-тежки битки остават Хуляйполе (43) и Покровск (49).

Интензивни са боевете и към Лиман (11), както и в приграничните зони на Харковска област (12).

Като цяло през миналото денонощие ВСУ съобщава за 276 атаки спрямо 301 ден по-рано. Русия е извършила и 86 въздушни удара с 264 управляеми авиационни бомби, както и 3100 артилерийски снаряда към фронтовата линия и близките населени места. Използвани са и 8500 fpv-дрона.

Русия атакува с дронове Одеса, Харков, Днипро и Суми

Русия не атакува Киев в почивните дни, за което предупреждаваха властите, но десетки дронове удариха Одеса, Харков, Суми и Днипро. Има данни за множество разрушения и пострадали като напълно е унищожен склад на частната логистична компания "Нова поща" в Днипропетровска област. В Ривненска област гори петролно депо. ВВС на Украйна съобщи за 265 изстреляни дрона в нощта срещу 1 юни. От тях са свалени 228 и има преки попадения а 27 дрона в 18 локации.

В нощта срещу 31 май Украйна удари станция на един от големите петролопроводи в Кировска област (Русия), намираща се на 1200 км от границата. Съоръжението е важно за преноса на петрол от Сибир към терминалите в Приморск и Уст-Луга на Балтийско море. Министерството на отбраната на Русия съобщава за свалени 72 дрона в нощта срещу 1 юни, но без да се уточняват целите и нанесените щети.

В края на миналата седмица украинският президент съобщи за необявени разговори на съюзници с Русия по повод заявките за систематичните удари по столицата.

Украйна не позволила на САЩ да изпълни "разбиранията от Анкъридж"

На срещата в Анкъридж между президентите на САЩ Доналд Тръмп и на Русия Владимир Путин е имало не договорки, а "постигнато взаимно разбиране", каза един от съветниците в Кремъл Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС. Според него Украйна е попречила на САЩ да изпълни своите ангажименти, поети тогава.

Подкрепата на ЕС също "засилва ината" на Украйна, допълни още Ушаков.

САЩ отстъпи от санкциите срещу руския петрол вероятно заради разговорите

Украинският президент Володимир Зеленски коментира в интервю за Face the Nation на CBS, че още от януари е настоявал за натиск към Русия, защото има видимо забавяне на офанзивата. Според него има прозорец за преговори до следващата зима, но това ще зависи от натиска към Владимир Путин - и от руското общество, и от санкциите на САЩ.

Зеленски коментира, че отпадналите санкции срещу руския петрол вероятно целят да насърчат именно този диалог, а не стабилизиране на цените на петрола. За него обаче това е грешен подход, защото в Кремъл приемат отстъпките като знак за слабост.

По отношение на "европейски глас" в разговорите Зеленски каза, че има формат Е3 - Великобритания - Франция - Германия, който е приемлив вариант за преговорите, ако Русия изобщо допусне европейско участие. Турция също предлага да бъде посредник и дори е помогнала за обмените на военнопленници, допълни още Зеленски.