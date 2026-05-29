Русия изпрати елитни оператори на дронове да спасяват логистиката за южния фронт

Ситуацията по магистралата, свързваща Ростов на Дон с Симферопол се влошава, сочат данните на руските военни

21:26 | 29.05.26 г.
Снимка: 53 ОМБР на ВСУ
Ситуацията с доставките на южния фронт и окупирания Крим се влошава - назначеният от Москва губернатор на Херсонска област Владимир Салдо съобщи, че fpv-дроновете, които атакуваха камионите по магистралата, са започнали да минират пътищата. По-рано през седмицата той забрани придвижването на тежкотоварни камиони, с изключение на превози със специална цел или военни камиони.

Военни кореспонденти посочват, че с минирането на пътищата движението ще се затрудни максимално - магистралата Р-280 "Новоросия" (окупационното название на М-14 "Мариупол-Бердянск-Мелитопол-Хеническ") ще трябва да се затваря периодично, за да се проверяват участъци за наличието на мини. При това положение движещите се автомобили ще изчакват струпани на едно място - идеална цел за дроновете.

Нощното пътуване изглежда изключено, а шофьорите ще трябва да карат бавно и да внимават за съмнителни предмети на шосето. По-рано бяха разпространени и препоръки за шофьорите, според които преминаването трябва да бъде максимално бързо, без почивки през нощта, страничните шумове - изключени (например радио), за да може да бъде чут характерният звук на дроновете и т.н.

Украйна се фокусира върху логистичните линии в окупираните области и постави под огневи контрол сухопътния маршрут до Крим - от Ростов на Дон до Симферопол. Това ограничи доставките за окупирания полуостров и назначения от Русия губератор на Севастопол Михаил Развожаев съобщи по-рано днес, че запасите от бензин на полуострова са изчерпани. Движението на цистерни е забранено по Кримския мост заради опасения от атаки с цел нарушаване на конструкцията, а Украйна вече извади от строя всички фериботи, които извършваха превозите през залива преди да бъде построен мостът.

Ограничения за зареждане има и в окупираните части на Донецка област

Но това трасе е от ключово значение за доставките на южния фронт. За да се справят с проблема към магистралата са изпратени елитните оператори на дронове, съобщават от звеното "Рубикон". Те използват зенитни дронове, за да прихванат украинските дронове "Марсианци" (Hornet).

В руските канали в Telegram се коментират варианти за защита на военните товари в маскирани като цивилни автомобили и лекотоварни автомобили. Има и съвети да се поставят опознавателни знаци на институции или реклами, което обаче е нарушение на Женевсата конвенция. Няма потвърдени данни дали някои от тези съвети се спазват.

Бившият говорител на руското Министерство на отбраната Михаил Звинчук, собственик на канала "Рибар", също анализира ситуацията с логистиката и съветва да бъдат изградени тунели за защита от дроновете, разполагането на тежковъоръжени стрелци през дистанция от 50 м, както и използването на зенитни дронове. Той признава, че няма капацитет за реализацията на този план, но не трябва да бъде отхвърлян, защото ще бъде най-успешен в блокирането на украниските атаки.

Звинчук предупреждава, че следващата стъпка може да бъдат по-големи дронове, които да атакуват бензиностанциите в близост до големите пътища  в региона. Украински анализатори пък обръщат внимание, че дроновете засичат и движението извън пътя и атакуват и движещата се през полето военна техника.

В момента зоната на контрол вече надхвърля 160 км и територии, смятани за безопасни доскоро вече са под обстрел. Украинските военни съобщават, че в тези мисии използват специално разработени дронове.

Последна актуализация: 21:27 | 29.05.26 г.
войната в Украйна дронове
гъбко
преди 6 минути
И сега гъделът друзя антиваксъре-фронтоваци ... При наличието на широколентов EU интернет къде седят операторите на далекобойните дронове ?! Зад линията на съприкосновение ?! Дали ?! В Киев ?! Дали ?! В Украйна ?! Дали ?! Опс ... Някъде в Европа ?! А дали въобще са оператори или военната модификация на невронната мрежа Mistral ?! Хмм ... само за протоколЪТ , ракетата Ариана 6 , може да разположи в LEO до 80 спътника , от европейската система , на старт ... СтанA ли ви интересно ?! А друзя ?!
гъбко
преди 17 минути
Хаха ... украинците разшириха сивата зона с 100км в окупираните земи . Антиваксърете-фронтоваци да им дам една тема за медитация . Само си представете за момент , не пиша че е възможно , но само си го представете . В Европа имаме две системи за широколентов защитен интернет от ниска околоземна орбита Eutelsat OneWeb и IRIS , украинските дронове се сглобяват в поне 10 европейски държави от европейски компоненти и се управляват през ?! Да , точно така , управляват се през ?! Предположения друзя ?!
