Мини "Марица-изток" и ТЕЦ "Марица Изток 2" остават до 2038 г.

Мини "Марица-изток" и ТЕЦ "Марица Изток 2" остават да функционират до 2038 г., обяви в началото на днешното правителствено заседание премиерът Румен Радев. Преди ден той проведе среща с председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен.

"Успяхме и да убедим Комисията в целесъобразността на предлаганите от нас реформи в енергетиката, така че и да бъдат защитени интересите на нашите миньори, и да гарантирам един плавен процес на рекултивация и трансформация", каза още Радев.

Миналата седмица Върховният административен съд (ВАС) окончателно отне дерогацията на ТЕЦ "Марица Изток 2" заради замърсяванията със серен диоксид. Централата ще има ключово значение за мините в Маришкия басейн след затварянето на КонтурГлобал "ТЕЦ Марица Изток 3", а и след като се оказа, че и централата на AES Гълъбово - ТЕЦ "Марица Изток 1", е пред затваряне. Причината е, че договорите за преференциални цени, по които се изкупуваше енергията им, изтекоха, а цените на свободния пазар не покриват разходите за въглеродни емисии.

ЕК е дала зелена светлина за екологичната оценка на язовир "Яденица", обяви още премиерът след завръщането си от Брюксел. "Това е допълнителният изравнител на ПАВЕЦ "Чаира" и отваря пътя за строителство с 50%, а може би и повече, европейско участие и още по-голям енергиен капацитет на тази важна за всички нас електроцентрала", каза още той.

Строителството на "Яденица" започва през 1998 г., но е прекратено през 2005 г. Основната цел за изграждането на язовира е свързването с ПАВЕЦ "Чаира", за да се увеличи обемът на долните изравнители и така да се увеличи капацитетът на централата.

Според коментарите на Радев ЕК е готова да отпусне и средства по Плана за справедлив преход, които да бъдат насочени към трите въглищни района, ако българските власти заработят с "много по-големи темпове". По плана Брюксел финансира основно дейности, свързани със затваряне на въглищни мощности и създаването на нов поминък в регионите.

"На следващото заседание каня кметовете на Стара Загора, Перник и Кюстендил да чуем техните идеи и готовност и ще направим така, че парите да стигнат до хората, да се разкрият нови възможности, индустриални зони, нови иновативни проекти и разбира се, нови работни места", каза още той.