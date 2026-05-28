Германия и Испания не искат да забранят достъпа на Huawei до мобилните мрежи

Германия и Испания поведоха лагера с държавите, които са против забраната за достъп на оборудване от Huawei до телекомуникационните мрежи на Европейския съюз, пише Bloomberg, позовавайки се на свои източници. Ограничението е част от новите правила за киберсигурност в общността.

Държавите, които са против, обаче се опасяват, че такава забрана ще предизвика огледална реакция в Китай, коментират източниците на агенцията.Освен това ограниченията за китайски технологични компании ще оскъпят изграждането на инфраструктурата за изкуствен интелект, отбелязват още противниците на плановете на Брюксел.

Промяната на технологията сега ще коства между 3,4 млрд. и 4,3 млрд. евро в следващите три години.

ЕК определя китайските Huawei и ZTE като висорискови доставчици за телекомуникационни мрежи и призова държавите от общността да ги изключат от инфраструктурата. Решенията за изграждането на мрежите обаче са на националните правителства. Затова ЕК може само да призове за по-силен контрол и включване на оценка на риска за влияние на чужди държави и зависимост от доставчици.

Страните от ЕС са в позиция да искат да запазят търговските си отношения с Китай на фона на търканията със САЩ, но също така и да трябва да мислят начин да защитят инфраструктурата си. От години САЩ и Европа изразяват открито опасенията си, че китайските доставчици оставят възможности за пробив в оборудването, което им дава възможност за достъп до информация.

Huawei и ZTE отказват тези обвинения. Говорител на Huawei отбелязва, че ограниченията "по произход" противоречат на европейските ценности и принципи.