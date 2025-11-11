ЕС обмисля забрана на Huawei в мобилните мрежи на страните членки

Европейската комисия (ЕК) проучва начини да принуди държавите членки на Европейския съюз (ЕС) да изключат Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. от телекомуникационните си мрежи, съобщава Bloomberg, позовавайки се на запознати с въпроса източници.

Заместник-председателят на Комисията Хена Виркунен иска да превърне препоръката на ЕК от 2020 г. да се спре използването на доставчици с висок риск в мобилните мрежи в законово изискване, посочват източниците, пожелали да останат анонимни, тъй като преговорите са конфиденциални.

Макар че решенията за инфраструктурата са в ръцете на националните правителства, предложението на Виркунен ще принуди страните от ЕС да се съобразят с указанията на Комисията за сигурност. Ако препоръките станат правно обвързващи, държавите членки, които не спазват правилата, могат да бъдат подложени на процедура за нарушение и финансови санкции.

ЕС все повече се фокусира върху рисковете, които представляват китайските производители на телекомуникационно оборудване, докато търговските и политическите връзки с втория по големина търговски партньор на ЕС се влошават. Опасенията са, че предаването на контрола върху критичната национална инфраструктура на компании с толкова тесни връзки с Пекин може да компрометира интересите на националната сигурност.

Виркунен проучва начини как да се ограничи използването на китайски доставчици на оборудване във фиксираните мрежи, докато страните настояват за бързо разгръщане на най-модерни оптични кабели за разширяване на достъпа до високоскоростен интернет.

Комисията също така обмисля мерки, които да разубедят страните извън ЕС да разчитат на китайски доставчици, включително чрез задържане на финансирането по програмата Global Gateway за държави, които използват безвъзмездните средства за проекти, свързани с оборудване на Huawei, посочват източниците.

„Сигурността на нашите 5G мрежи е от решаващо значение за нашата икономика“, заяви говорителят на Комисията Томас Рение, отказвайки да коментира евентуалната забрана.

Huawei не е отговорила веднага на искането за коментар.

„Принудителното премахване на сигурно и висококачествено китайско телекомуникационно оборудване от някои страни не само забави техния собствен технологичен напредък, но и причини значителни икономически загуби“, заяви Лин Джиан, говорител на китайското министерство на външните работи, по време на редовния брифинг във вторник. „Политизирането на икономическите и търговските въпроси под претекста на сигурността ще попречи на технологичния напредък и икономическото развитие.“

Акциите на финландския производител на телекомуникационно оборудване Nokia поскъпнаха с 2% във вторник в Хелзинки. Цената на акциите на шведския му конкурент Ericsson се повиши с 1,5% в Стокхолм.

Според Bloomberg News опасенията относно Huawei и ZTE отново се появиха в Европа, докато Германия и Финландия обмислят по-строги ограничения за китайските доставчици. Макар че страни като Великобритания и Швеция забраниха използването на китайски доставчици преди години, други като Испания и Гърция продължават да позволяват внедряването на китайски доставчици в своите мрежи. Китайските ястреби в ЕС предупредиха, че този неравномерен подход представлява значителен риск за сигурността.

Забраната на определени доставчици вероятно ще предизвика политическа битка, тъй като страните отдавна се съпротивляват на преотстъпването на контрола върху решенията за Huawei на ЕК. Телекомуникационните оператори също ще се противопоставят на ограниченията, твърдейки, че технологията на Huawei е по-евтина и по-добра от западните алтернативи.