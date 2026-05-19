Украйна методично и все по-ефективно унищожава руските рафинерии

Украинските дронове стават по-ефективни при ударите по обекти от петролната индустрия, пише специализираното украинско издание Defense Express. Причината изглежда е увеличената бойна глава, което обаче не нарушава далекобойността и точността на дроновете.

При предишните атаки по петролни съоръжения нямаше т.нар. "петролен дъжд", а след ударите в Туапсе и Перм петрол потече по улиците на градовете. Според източници на Ройтерс заради атаките втората по големина рафинерия в Русия КИНЕФ в Ленинградска област ще прекрати работата си за по-дълъг период - унищожени са три от четирите съоръжения за първична преработка на петрол.

Сателитни снимки след атаката в Московска област на 17 май показват, че едновременно са унищожени и четирите най-големи резервоара в станцията "Солнечногорская" в близост до с. Дуркино. Потенциално това са над 16 хил. тона петрол. В предишните месеци украинските дронове нанасяха по-малки щети и се налагаха и повече атаки по един и същ обект.

От Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) съобщиха, че при атаката към Москва са използвали традиционните вече дронове FP-1, както и ракетата дрон "Барс".

Русия затваря петролни кладенци

Атаките с дронове са ограничили капацитета за преработка на петрол с 10%, съобщи украинският президент Володимир Зеленски в своето обръщение за 1545-ия ден от пъломащабната война. Той цитира и данни от външното разузнаване на Украйна, според които руски компании започват да затварят петролни сондажи заради ограниченията при износа на петрол и спрените рафинерии.

"Русия трябва да направи значително повече от други производителки на петрол, които затварят кладенци дори просто в отговор на колебанията на пазара", посочи още украинският президент и допълни, че заради "далекобойните санкции" Русия не успява да се възползва от повишените цени на петрола на световните пазари.

"През първите пет месеца на тази година дефицитът им вече е надхвърлил това, което бяха планирали за цялата година", каза Зеленски.

Преди дни руското Министерство на финансите публикува данни за изпълнението на бюджета, които показват разширяване на дефицита и в края на април той вече достига 5,8 трилиона рубли (почти 81 млрд. долара). Финансовият министър Антон Силуанов също така обърна внимание пред руския парламент за растящите дългове на руските региони.

"Путин води Русия към фалит и различните схеми, които измислят да печелят пари, няма да им помогнат", каза в своето обръщение Володимир Зеленски. Той коментира още и проблемите в банковата сфера, както и опитите на руски компании да получат подкрепа от западни партньори за заобикаляне на санкциите.

Руски военни кореспонденти призовават да не се подценяват украинските дронове

Пет години след началото на войната е грешка да се подценява или осмива врагът, отбелязват руски военни кореспонденти. Украинските дронове вече не летят до Белгородска, а долитат до Московска област и трябва да бъде направен анализ. Според коментарите очевидно Украйна има достатъчно средства да продължи да атакува цели в тила.

При атаките на 17-18 май руското Министерство на отбраната съобщи за почти 1100 свалени дрона, което е рекорд досега. Географският обхват също е широк, а системите за противовъздушна отбрана на Москва също не са препятствие.

Междувременно Пермската митрополия организира защитно шествие с икони около град Перм. От институцията обясниха, че това е традиция, която православните свещеници извършват в сложни исторически времена, опасност от епидемии и чуждо нашествие към града.

Украйна съобщи за собствена управляема авиационна бомба

Украйна има собствена разработка на управляема авиационна бомба, съобщи украинският министър на отбраната Михайло Федоров. Той посочи, че работата по нея е отнела 17 месеца и тя е различна от руските и западните разработки.

Украинската бомба цели унищожаването на укрепления и командни пунктове. От началото на 2024 година Русия масирано използва евтините бомби от времето на Втората световна война с малки модернизация, която позволява по-далечен полет (около 70 км). При това положение бомбите се изстрелват от самолети, защитени от средствата за ПВО.

Украинският отговор е с бойна глава от 250 кг и Министерството на отбраната е заукупило първата експериментална партида и се разработват сценарии за използването им.

Украйна увеличава и атаките в близост до фронтовата линия

От началото на годината има все повече съобщения за увеличаване на ударите по логистичните линии в близост до фронтовата линия. Досега те основно се извършват от дронове от различни видове. В нощта срещу 19 май има съобщения за взрив на цистерни с горива по сухопътното трасе към Крим, което беше изградено след 2022 година.

Според публикации това е една от основните линии за снабдяване на фронта в тази част от бойното поле.

Руски източници съобщават и за удари по блокпостове и превозни средства в окупираните части на Запорожката област в нощта срещу 19 май. Има данни и за нови дронове към Москва, както и за взривове в Ярославъл и Рязан, където се намират рафинерии. Министерството на отбраната на Русия съобщи за 315 свалени дрона тази нощ.

От своя страна Русия атакува пристанищата в Измаил и Одеса, съобщава се и за разрушения в Кривой Рих и Харков. Има поражения и по обекти на "Нафтогаз Украйна" в Днипропетровска област като щетите ще бъдат оценени след края на атаките.

Руснаците подновяват използването на разузнавателни дронове

Подобряване на времето позволява на руснаците да използват разузнавателни дронове и увеличаване на атаките в някои направления, съобщават украински военни, цитирани от Института за изучаване на войната (ISW). На 18 май най-интензивни остават бойните действия около Покровск (40), както и в Костянтинивка (18) и Хуляйполе (22).

Продължава относителното затишие около Краматорск, Словянск и Купянск, където данните на ВСУ сочат ежедневни единични атаки през май.

Увеличават се обаче атаките към Лиман, където са регистрирани 14 бойни действия.

Сводката на Генералния щаб на ВСУ за 1545-ия ден от войната сочи задържане на натиска на бойното поле - съобщава се за 236 атаки спрямо 242 ден по-рано. Русия е извършила и 77 въздушни удара с 225 управляеми авиационни бомби, което е значително намаление спрямо последните дни - по средно над 300.

ВСУ съобщава още и за 3200 артилерийски обстрела по позиции на фронтовата линия и близките населени места. Използвани са 9800 fpv-дрона.