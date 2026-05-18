Доналд Тръмп съобщи, че отменя атаки срещу Иран, планирани за вторник

Американският президент Доналд Тръмп съобщи в социалната мрежа Truth Social, че е отменил атаки към Иран, планирани за вторник по молба на лидери от региона. Казах на американските командири, че няма да извършим планираните за утре атаки над Иран, посочи той.

Според публикацията молбата да не бъдат извършени удари е отправена от лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства (ОАЕ).

CNBC отбелязва, че преди публикацията нямаше ясни индикации, че САЩ се готвят да подновят ударите в Близкия изток точно във вторник, но още през уикенда Доналд Тръмп заяви, че вече "губи търпение". В интервю за New York Post той също така каза, че "нещо ще се случи скоро", но отказа повече подробности. Това засили очакванията за подновяването на бойните действия и цената на петрола се повиши с повече от 2%.

След новата публикация търговията се върна на нивото под 110 долара за барел.

По-рано Axios също съобщи, че ще се проведе съвещание между Тръмп и военни експерти. Източници на изданието твърдят, че президентът е недоволен от последното предложение на Техеран за край на войната. "Сдеката ще включва обезателно, че Иран няма да има ядрени оръжия", отчита още Доалд Тръмп в социалната си мрежа.