Ryanair има планове за армагедон, европейски авиокомпании може да не оцелеят в кризата

Ryanair се подготвя за „положение на армагедон“ в условията на криза с авиационното гориво, съобщи главният финансов директор на нискотарифната авиокомпания, пред CNBC.

„Дали имаме планове за положение на армагедон? Разбира се, че имаме, но не смятам, че това ще се случи. Към момента работим с пълен график това лято и планираме да работим с пълен график през зимния период“, заяви Нийл Сорахан.

„Смятам, че някои от по-слабите авиокомпании, които вече изпитваха затруднения преди войната, може да бъдат притиснати до стената през зимата“, добави той.

Ryanair обяви резултатите си за цялата година, акциите на компанията поскъпват с около 5% към 22:45 ч. българско време. Те са поевтинели с 27,5% от началото на годината.

Авиокомпанията е хеджирала 80% от горивото си през лятото на цена от 668 долара за тон, като се позова на „икономическа несигурност“, породена от конфликта в Близкия изток и продължаващата блокада на Ормузкия проток. 20% от нехеджираното гориво „поскъпна рязко“ поради волатилността на цените. Сорахан заяви, че авиокомпанията „не планира да отменя полети“.

Той посочи, че няма да се изненада, ако през зимата някои европейски авиокомпании „изпаднат в беда“ по подобие на Spirit Airlines в САЩ. Авиокомпанията фалира, след като кризата с авиационното гориво се прибави към дългогодишните ѝ проблеми, включително тежко дългово бреме и нарастване на разходите.

„Намираме се на много нестабилни петролни пазари в момента. Ако се върнем преди няколко месеца, вероятно имахме някои притеснения около предлагането на петрол, но сме все по-уверени, че няма да има проблеми по отношение на петрола това лято“, коментира Сорахан.

Той добави, че Ryanair не е „твърде притеснена“ за доставките на авиационно гориво, тъй като зависимостта на Европа от Ормузкия проток намалява, а доставчиците вече получават петрол от страни като САЩ, Венецуела и Бразилия наред с други.

„Въпреки това смятам, че цените ще останат по-високи за по-дълго време, което поставя Ryanair в изключително силна позиция предвид силното ни хеджиране на горивото“, отбеляза Сорахан.

През април главният изпълнителен директор на Ryanair Майкъл О’Лиъри прогнозира „истински фалити“ за други авиокомпании, ако цената на авиационното гориво остане висока.

„Смятам, че ще има фалити. Ако цената на петрола остане 150 долара за барел през юли, август и септември, европейски авиокомпании ще фалират и това в средносрочен план вероятно би било добре за бизнеса на Ryanair, посочи той.

Какво показа отчетът на компанията?

Нискотарифната авиокомпания обяви ръст с 40% на печалбата си след данъци до близо 2,3 млрд. евро в годината до март. Пътническият трафик е нараснал с 4% до 208,4 млн. души. Междувременно приходите на компанията са спаднали с 11% до 15,54 млрд. евро.

Въпреки че тя очакваше лек ръст на билетите през лятото, сега прогнозира, че те ще останат непроменени, като това в крайна сметка ще зависи от резервациите в последната минута по време на върховите периоди за пътуванията. Авиокомпанията заяви, че има увеличение на по-късните резервации, което е намалило видимостта.

Ryanair е трябвало да намали цените, за да привлече клиенти в началото на лятото, но цените ще останат сходни с тези от миналата година през второто тримесечие на компанията, съобщиха анализатори от Citi в бележка в понеделник.

„Компанията посочи, че търсенето на пътувания през лятото на 2026 г. е силно, но резервациите са по-близки от обичайното, а цените са спаднали през последните седмици поради несигурността, свързана с цените на горивото, инфлацията и опасенията от недостиг на гориво“, отбелязаха анализаторите.

Макар че Ryanair няма планове да включва допълнителна такса за горивото, Сорахан заяви пред CNBC: „Не сме обещавали, че няма да увеличим цените. Ryanair прилага стратегия за активно запълване на капацитета и пасивно определяне на доходността, което означава, че определяме цените така, че да запълним самолетите, а потребителите на практика решават какви ще бъдат тези цени. Той добави, че всяка вечер 700 млн. души резервират полети с Ryanair.

Летовниците в Европа и Великобритания са изправени пред продължаваща несигурност около кризата с авиационното гориво, като мнозина вече планират да пътуват с влак през лятото или да вземат полети на кратки разстояния, а Южна Европа се очаква да бъде любимата дестинация.