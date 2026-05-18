САЩ отново удължават изключението за търговия с руски петрол

САЩ удължават с още 30 дни (до 17 юни) изключението от санкциите за търговия с руски петрол, натоварен на танкери, съобщи американският финансов министър Скот Бесент, цитиран от Ройтерс. Причината е да бъдат подкрепени уязвимите държави. Дерогацията се отнася до петрола и петролните продукти, които вече са натоварени на танкери. Данните на анализаторите на петролните пазари след началото на войната в Украйна показват, че основен купувач на руския петрол са Индия и Китай, както и други азиатски държави. Според Bloomberg именно те лобират най-активно за възможността да продължат да купуват петрол от Русия.

САЩ премахнаха част от ограниченията върху руския петрол още на 13 март, малко след затварянето на Ормузкия проток, за да стабилизира цената на петрола на световните пазари. Тогава беше позволена продажбата на петрола, който се намираше на танкери в открити води. Според оценките на Bloomberg към този момент в танкери се "съхраняваха" към 140 млн. барела. В момента пазарни анализатори отбелязват, че няма руски петрол, който да чака купувачи.

Мярката няма ефект за ограничаване на цената, а демократите в САЩ коментират, че единствено от нея печели Русия и няма никакви доказателства, че помага по някакъв начин на американските потребители.

Правим каквото можем да разрушим руската икономика, коментира пред Bloomberg украинският министър на финансите Серхий Марченко. Той е в Париж за срещата на финансовите министри от Г-7 по покана на френския домакин.

Малко преди да стане ясно, че Вашингтон удължава възможността за покупки на руски петрол без санкции Марченко коментира, че в Украйна не са много сигурни какво ще предприемат САЩ относно санкциите срещу Москва. Украйна настоява натискът срещу Русия да продължи, включително и да бъдат ограничим приходите, които получава от търговията с петрол, за да седне на масата за преговори и да бъде сложен край на войната.