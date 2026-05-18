S&P 500 и Nasdaq затварят със загуби за втора поредна сесия под натиска на петрола

Водещите индекси на фондовата търговия в САЩ затварят с разнопосочно движение сесията в понеделник (18 май). S&P 500 и Nasdaq за втори пореден ден са на червена територия, като на представянето им натежаха технологичния сектор и поскъпването на петрола.

Разпродажбите на акции на технологични компании поведе Seagate, след като изпълителният директор на компанията съобщи по време на конференция, че отварянето на нови заводи за чипове ще отнеме прекалено дълго време. Това доведе до спад в цената на акациите на компанията от 6,9% до 740,84 долара за брой и повлече и останалите компании в сектора, пише CNBC. Micron загуби почти 6% от пазарната си капитализация, а акциите на компанията затвориха при цена от 681,54 долара за брой.

В същото време и цената на петрола се повиши с почти 3% в очакване на подновяване на военните действия в Близкия изток.

Така широкият индикатор S&P 500 се понижи, макар и с минималните 0,07%, до 7403,05 пункта. Nasdaq, в чийто състав преобладават технологичните компании, реагира по-видимо и затвори със спад от 0,51% до 26 090,734 пункта. В същото време Dow Jones продължава да се движи към психологическите 50 000 пункта. В понеделник добави повече от 150 пункта, или 0,32%, и достигна до 49 686,12 пункта.

На петролните пазари американският сорт лек суров петрол WTI затвори при цена от 108,66 долара за барел, а европейският "Брент" се търгуваше за 112,10 долара за барел.Малко след затварне на търговията американският президент Доналд Тръмп съобщи, че е отменил планирана атака към Иран и това върна цената на петрола под нивото от около 110 долара за барел.

На валутните пазари стойността на еврото достига 1,1655 долара за брой. Един британски паунд се търгува за 1,3435 долара.

Цената на златото се повиши на фона на по-ниската стойност на щатския долар, но поскъпването на петрола ограничи ръстовете. Търговията се извършва при 4563 долара за тройунция при към края на сесията в САЩ.