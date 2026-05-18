Българската фондова борса (БФБ) затвори със спад на индексите в понеделник, като основният бенчмарк SOFIX отчете понижение за четвърта поредна сесия.

SOFIX изтри 0,31% до 1248,3 пункта, а индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 спадна с 0,48% до 214,54 пункта. Индексът BGTR30 се понижи с 0,36% до 1045,56 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX – с 0,68% до 110,5 пункта.

Единствен индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT не отчете промяна в сесията, като се задържа на ниво от 230,47 пункта.

Оборотът на БФБ надвиши 1,26 млн. евро, като близо 1,1 млн. евро от него се формираха от сделки с инструменти на основен пазар.

„Регала Инвест“ е на първо място по оборот в сесията от всички търгувани акции с над 88,7 хил. евро, следвано от „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) с 68,9 хил. евро, „Шелли груп“ с близо 67,7 хил. евро, „Софарма“ с 62,4 хил. евро и „Илевън Кепитъл“ с 45,6 хил. евро.

„Илевън Кепитъл“ е най-търгуваната акция в сесията с 38 сделки предвид предстоящото общо събрание и предложения дивидент в размер на 0,3 евро на акция бруто.

„Софарма“ е втората най-търгувана акция на БФБ в сесията с 34 сделки, следвана от „Шелли груп“ с 31, „София комерс – Заложни къщи“ с 23 и „Доверие Обединен Холдинг“ с 15.

„Софарма“ е акцията, оказала най-силен натиск върху SOFIX, като поевтинява с 1,6% в сесията, следвана от ПИБ със спад от 0,61% и „Доверие Обединен Холдинг“ с 0,36%.

Същевременно акциите на „Сирма Груп Холдинг“ поскъпват с 0,74%, следвани от „Илевън Кепитъл“ с 0,59% и „Химимпорт“ с 0,5%.

От акциите в състава на BGBX40 „Грийн Иновейшън“ е най-губещата, със спад от 4,23%, следвана от „Стара планина холд“ с 2,97% и „София комерс – Заложни къщи“ с 1,87%.

Същевременно „Телематик Интерактив България“ е най-печелившата акция от индекса с 0,94%, следвана от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ с 0,88% и „ЕМКА“ с 0,83%.

От акциите в beamX губеща в сесията е „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ със спад от 8,99%. Печелившите компоненти на индекса са „ИмПулс Растеж“ и „Дронамикс Кепитъл“ със, съответно, ръст от 5,43% и 1,77%.