Военната подкрепа, която Германия оказва на Украйна, беше определена като "абсолютно правилна" от бившия канцлер Ангела Меркел. В интервю за обществената телевизия WDR тя посочи, че е абсолютно необходимо да се създаде "възпиращ ефект" отвъд подкрепата за Киев, отбелязва европейското издание Politico.

"По мое мнение Европа не използва своя дипломатически потенциал и това е жалко", каза още Меркел и добави, че не е достатъчно само американският президент Доналд Тръмп да разговаря с Русия.

Politico отбелязва, че в момента изглежда, че и Украйна, и Русия са отворени за европейско посредничество за решаване на проблемите. Украинският президент Володимир Зеленски всъщност отдавна настоява на масата за преговорите да седне и европейски представител, особено предвид факта, че част от гаранциите за сигурност на Украйна се обещават от европейските съюзници. Досега Брюксел не е избрал "своя глас". По време на брифинг на 9 май руският президент Владимир Путин предложи това да бъде неговият приятел Герхард Шрьодер.

82-годишният Шрьодер беше канцлер на Германия в периода 1998 - 2005 година. След края на управлението си той стана част от компанията, управляваща газопровода "Северен поток", и влезе в управлението на петролния гигант "Росфнефт". Още тогава се заговори за конфликт на интереси на фона на интересите на руските енергийни компании в Германия.

Берлин веднага отхвърли като неприемливо предложението на Путин. Но на този фон се заговори за възможността Ангела Меркел да бъде преговарящият от името на общността в конфликта. Тя имаше добри отношения с Путин, а също така и със Зеленски. Като канцлер на Германия тя беше част от т.нар. Мински споразумения, водени след анексирането на Крим. Заедно с френския президент Еманюел Макрон тя беше домакин на първата и едиствена лична официална среща между Путин и Зеленски, която обаче не доведе до траен мир.

На тази среща през 2019 година двамата успяха да се разберат единствено за продължаване на транзита на руския газ през Украйна, след като реализацията на "Северен поток 2" се забави.

Пред WDR бившият канцлер беше категорична, че не е подходящият човек за преговарящ с Владимир Путин, защото вече няма власт. Меркел отбеляза, че преди години е водила преговори с руския президент, защото е имала политическата власт, била е правителствен лидер. "Трябва да се заемете сами с това", препоръча още тя на своите наследници начело на Европа днес.

Меркел коментира също, че малко преди да се оттегли през октомври 2021 година (няколко месеца преди началото на пълномащабната война в Украйна) е предложила да бъде създаден формат за комуникация между ЕС и Русия. Идеята обаче е пропаднала, защото в общността няма единна позиция спрямо Москва.