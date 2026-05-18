Най-богатият чех търси нова печеливша ниша, в която да инвестира

33-годишният чешки милиардер Михал Стрнад създава инвестиционна компания с капитал от около 10 млрд. евро, пише Bloomberg. В нея най-богатият източноевропеец в Европейския съюз (ЕС) ще вложи парите от IPO-то от основния му бизнес - оръжейната компания CSG Group, което беше най-мащабното публично предлагане на акции в отбранителната индустрия досега.

Новото инвестиционно звено е отделна част от империята на Стрнад и ще търси други печеливши сектори, различни от отбраната. В него вече са прехвърлени дяловете, които притежава бизнесменът от хотела Four Seasons в Прага, футболния клуб "Виктория Пилзен", местните представители на Ferrari и Maserati, както и клиника за борба с фертилитета.

"Искам диверсификация", коментира бизнесменът пред Bloomberg и отбелязва, че има голям интерес към медии, както и дял от компания за управление на отпадъци Marius Pedersen, обявен за продажба. Отворен е и за инвестиции в недвижими имоти.

Стрнад казва, че "не го прави за пари, а за да остави наследство", допълва още агенцията.

CSG е основана през 1995 година от Ярослав Стрнад и основният ѝ бизнес е свързан с отбрана - производство на боеприпаси. През 2018 година бизнесът поема синът на Ярослав - Михал, който разширява значително присъствието ѝ на оръжейния пазар в Европа, изкупувайки част от своите по-малки конкуренти.

Войната в Украйна носи допълнителни приходи и според чешки медии моментът за излизане на пазара е избран много точно - в началото на тази година компанията се листна на борсата в Амстердам, набирайки 3,8 млрд. евро. Интересът е много голям и пазарната капитализация на CSG достига 33 млрд. долара, което нарежда Михал Стрнад на трето място сред най-богатите хора в света на възраст под 40 години. Пред него са само наследниците на Walmart и на Red Bull.

Според Forbes чешкият производител държи дял от 13% от пазара на боеприпаси в световен мащаб.

Bloomberg го определя като официално най-богатият човек в Източна Европа.

Сега CSG е една от четирите водещите оръжейни производители в Европа. Има звено и в Словакия, което става все по-важно за местната икономика.

Пред Bloomberg бизнесменът отбелязва, че е в контакт с втория най-богат чех - Рената Келнерова, която наследи инвестиционната компания PPF Group (с интереси и в България). Ние сме различни от нашите бащи, които започнаха бизнеса през 90-те години, коментира още Михал Стрнад.