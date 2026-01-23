Акциите на чешката отбранителна компания CSG скочиха с 32% при дебюта си след рекордно IPO

Акциите на Czechoslovak Group (CSG) поскъпнаха с 32% при дебюта си в Амстердам в петък след рекордно първично публично предлагане (IPO) на компанията от сектора на отбраната. Листването даде на базираната в Прага група начална пазарна капитализация от 25 млрд. евро, съобщава Ройтерс.

CSG продаде 30 млн. нови акции и до 122 млн. съществуващи акции, включително опция за преразпределение, в IPO-то тази седмица на цена 25 евро за акция, събирайки до 3,8 млрд. евро.

Цената на акциите се покачи до 33,00 евро в началото на търговията.

33-годишният собственик на компанията Михаел Стърнад спечели малко под 3 млрд. евро от сделката, включително от опцията за превишаване размера на предлагането, а останалата част от постъпленията ще отидат в компанията, съобщи CSG. Така състоянието му скочи до 36,9 млрд. долара, според Bloomberg Billionaires Index.

Листването на CSG, чиито основни клиенти включват Украйна и която е една от най-бързо растящите компании в областта на отбраната в света, се случва в момент, в който инвеститорите трупат пари в сектора, а европейските правителства се ангажират да увеличат разходите за отбрана след руската инвазия в Украйна.

Европейските акции в областта на отбраната достигнаха рекордни нива тази година, а цените им се повишиха тази седмица заради заплахите на САЩ да поемат контрола над Гренландия. Част от ценовите ръстове бяха заличени, след като президентът Доналд Тръмп изключи възможността да завземе територията със сила.

Бързо покрити поръчки

Други големи европейски групи в сектора на отбраната, например френско-германския производител на танкове KNDS, също ще листнат акциите си тази година.

Поръчките по предлагането на CSG бяха бързо покрити във вторник, което показва търсене, надхвърлящо размера на сделката, съобщи един от емитентите. Фондове, управлявани от Artisan Partners, BlackRock и Al-Rayyan Holdings, дъщерно дружество на Qatar Investment Authority, се ангажираха да подкрепят сделката с по 300 млн. евро всеки.

Управлявана от Стърнад, чийто баща започва да търгува със старо военно оборудване от съветската епоха през 90-те години, CSG обяви намерението си да излезе на борсата миналата седмица и реши да продължи с по-бърз от стандартния процес.

В проспекта си CSG заяви, че IPO-то ще повиши профила ѝ пред международните инвеститори, ще увеличи разпознаваемостта и доверието в марката и ще ѝ даде по-голяма финансова гъвкавост чрез по-широк достъп до капитал.