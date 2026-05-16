Русия полага все повече усилия да въвлече Беларус във войната си срещу Украйна, коментира украинският президент Володимир Зеленски след брифинг на украинските военни и разузнавателни служби.

Според информация на службите, Кремъл планира и удари по президентската администрация в Киев и по държавната резиденция на президента в Конча-Заспа, добавя Зеленски, цитиран от изданието Kyiv Independant.

Москва е осъществила нов контакт с президента на Беларус Александър Лукашенко в опит да го убеди да „се присъедини към нови актове на агресия“, посочва Зеленски. Украинският президент твърди, че „разполага с подробности от разговора“ между двете страни.

Беларуските въоръжени сили, които са слабо мотивирани, остарели и неподготвени за съвременната война, доминирана от дронове, не са участвали активно във войната на Русия срещу Украйна. Минск обаче позволи територията на страната да бъде използвана от руските сили като площадка за изстрелване на дронове и ракети и като отправна точка за първоначалната атака срещу Киев през 2022 г.

Русия подготвя ново настъпление към Киев и Чернихив от Беларус

След неуспешните опити за пробив на украинската отбрана в източната и южната част на страната Русия обмисля нови настъпателни операции в районите на Киевска и Чернихивска област, допълва Володимир Зеленски.

„Украйна несъмнено ще защити себе си и народа си, ако Александър Лукашенко допусне грешка и реши да подкрепи и това руско намерение“, коментира Зеленски. „Дадох указания на нашите Сили за отбрана и сигурност на Украйна да засилят съответното направление и да представят план за нашия отговор, който ще бъде разгледан и одобрен в щаба“, добавя той.

Още от началото на 2026 г. Киев предупреждава за нова военна активност в Беларус, която би могла да подскаже подготовка за ново нашествие. На 4 май говорителят на Държавната гранична служба Андрей Демченко коментира, че Беларус разработва логистични маршрути, тренировъчни площадки и друга инфраструктура в координация с Русия.

Демченко казва, че настоящото присъствие на руски войски в Беларус не представлява непосредствена пряка заплаха, но подчертава, че изгражданата инфраструктура може да бъде активирана от Русия по всяко време.

През април Зеленски обърна внимание, че в Беларус се изграждат нови пътища и артилерийски позиции по границата с Украйна.

Русия може да нападне страна от НАТО от територията на Беларус

Москва също така обмисля да използва територията на Беларус за нападение срещу съседни държави членки на НАТО, казва украинският президент.

Сувалкският пролом, споделената граница между Полша и Литва, която преминава през 70-километров коридор между Беларус и руския анклав Калининград, отдавна се смята за ключова слабост в отбраната на източния фланг на НАТО.

Нова тактика са и зачестилите дневни атаки с дронове камикадзе. Само за два дни Русия е изстреляла 1567 дрона и 56 ракети по Украйна, според данни на украинските власти.

Експлозии в руски химически завод в Ставрополския край

Експлозии и пожари са регистрирани в руските региони Ставропол и Татарстан в нощта на 16 май, съобщават местни медии, цитирани от Kyiv Independent. Информацията не може да бъде независимо потвърдена.

В град Невиномиск химическият завод „Невиномиски Азот" – голям руски производител на азотни торове и амоняк, част от EuroChem Group, вероятно е бил поразен. Местни жители са споделили видеозаписи на пожар в обекта и са съобщили за множество взривове.

Съоръжението се намира в Ставрополския край, на около 250 километра от украинската граница, в потенциалния обсег на далекобойни дронови удари. То е било многократно атакувано по време на войната, като предишни удари са докладвани през март и януари 2026 г., пише БГНЕС.

Отделно, в град Набережни Челни в Република Татарстан е съобщено за голям пожар, след като властите по-рано са обявили дронова заплаха.

Татарстан се намира на около 800 километра източно от Москва, далеч от фронтовите линии. Украйна редовно нанася удари срещу военни и промишлени обекти в Русия, като разчита предимно на дронове собствено производство.

Атаки в Одеса и Харкив

Руските сили са атакували критична и гражданска инфраструктура в Одеска област и Харкив. В Измаилския район на на Одеска област са ударени критични инфраструктурни обекти и жилищни сгради, съобщават от местната военна администрация.

Няколко души са ранени при атаката. Не се съобщава за загинали.

Заради щети по енергийната инфраструктура 39 населени места в региона са без електричество. Прекъснато е електрозахранването на около 22 хил. души.

В Харкив руски дрон е ударил централната част на града в Шевченковски район, според съобщение на кмета Игор Терехов, цитирано от Kyiv Independant. Дронът се е ударил в пътно платно, повредил е два входа на метрото, контактната мрежа на електрическия транспорт, тролейбус и спирка на градския транспорт.

Няма данни за жертви.

Атаки са осъществени и в Сумска и Херсонска област с десетки ранени. Съобщава се и за няколко загинали.