Израел и Ливан са се споразумели да удължат примирието с 45 дни, за да проведат още преговори, съобщава Държавният департамент на САЩ в петък, докато администрацията на Тръмп се опитва да ограничи конфликта, който затруднява прекратяването на войната срещу Иран.

Удължаването на примирието е резултат от двудневни преговори във Вашингтон, водени от американски представители. Посредниците се стремят да прекратят израелската кампания срещу подкрепяните от Иран бойци на групировката „Хизбула“ в Южен Ливан. „Хизбула“ не участва в примирието, но до голяма степен спазва условията му.

Държавният департамент ще възобнови политическите преговори на 2 и 3 юни, а през май ще има отделен кръг от преговори с участието на военни представители, който ще започне в Пентагона, пише говорителят на Държавния департамент Томи Пигот в социалните медии.

Примирието беше удължено преди това на 23 април, няколко дни преди да изтече. То цели да проправи пътя за преговори за постоянно мирно споразумение между двете страни.

Въпреки примирието, Израел продължава да нанася отделни удари по цели на „Хизбула“ в Ливан. Израелските отбранителни сили съобщават, че са започнали вълна от въздушни удари по инфраструктура на „Хизбула“. По-рано военните издадоха предупреждения за евакуация за девет села в Южен Ливан.

Дрон на „Хизбула“, изстрелян от Ливан, е задействал сирените в района на планината Мерон. Няма пострадали при инцидента.

Подготовка на нови удари

Израел и САЩ се подготвят също така за нови атаки срещу Иран, вероятно от следващата седмица, съобщава The New York Times, като се позовава на двама представители на страни от Близкия изток.

Според американски представители, говорили при условие на анонимност, един от вариантите за операция би включвал изпращане на командоси на място, които да съберат обогатения уран на Иран, заровен под развалините след бомбардировките през март.

Такава операция би била сложна и ще доведе до множество жертви, тъй като би изисквала многобройни поддържащи сили за създаване на периметър около оперативната зона и взаимодействие с иранските сухопътни войски, казват военни представители пред Times.

Войските биха могли да бъдат използвани и за завладяване на остров Харг, ключов ирански център за износ на петрол в Персийския залив, добавят източниците на медията.

Друг вариант би включвал по-интензивно бомбардиране на ирански военни и инфраструктурни обекти.