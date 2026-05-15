Русия крие подводници в Камчатка с мрежи срещу дронове, Киев обяви успехи около Харков

Русия е прикрила две от подводниците си клас "Борей" в базата си "Рибачий" (Камчатка) с мрежи срещу дронове, сочат сателитни снимки на компанията Vantor. Тези подводници са носители на междуконтиненталните ракети "Булава", част от ядрения арсенал на Русия. Тяхната база е на разстояние над 7000 км от Украйна.

Според руските военни анализатори видимо мрежите не могат да издържат удар от боен дрон, но могат да спрат fpv-дронове. Това означава, че руските военни се готвят за противодействие на операции от типа "Паяжина", при която бяха поразени десетки изтребители и бомбардировачи в техните бази.

Забелязаните подводници са част от елементите за ядрено сдържане, посочват още военни анализатори и допълват, че мрежите могат да се окажат пречка, ако се наложи спешна евакуация на екипажа.

В началото на май имаше съобщения и за забелязани съоръжения за защита от дронове и по подводници в балтийския град Кронщат (на около 30 км от Санкт Петербург).

Украинската ПВО отрази една от най-масираните атаки по страната

За 36 часа Русия изстреля към Украйна 1567 дрона и 56 ракети. Ефективността на ВВС на Украйна достигна 94% свалени дронове, от които 30% от зенитни дронове, и 73% от ракети, включително и повечето балистични. Това сочат официалните данни на украинските военни за последните часове.

При атаките има нанесени щети по180 обекта. Според украинския президент Володимир Зеленски повече от 50 са жилищни сгради. В Киев има 20 удара с ракети и дронове и 11 от тях са в жилищни сгради. Има попадения и във ветеринарна клиника и училище. Един от най-тежките удари е по девететажен блок с крилата ракета Х-101. Местните служби съобщават за 21 загинали в украинската столица и много от тях - в този блок. Спасителната операция продължава вече повече от 28 часа, отбелязват от службата за спешна помощ на Украйна (ДСНС).

Снимка: ДСНС Украйна

Русия все още има достъп до западни компоненти за ракети

В своето обръщение за 1541-ия ден от пълномащабната война украинският президент Володимир Зеленски посочи, че ракетата, ударила жилищния блок в Украйна, е произведена през второто тримесечие на 2026 година. Това означава, че Русия все още има достъп о компоненти за производството на ракети, посочи той и призова за затягане на санкциите, които трябва да станат "по-болезнени" за Русия.

В социалните мрежи украинският президент посочи, че под обстрел през последните часове попаднаха обекти от критичната инфраструктура (основно енергийни), жп инфраструктура и логистични линии в цялата страна. Руски кореспонденти съобщават за удар по завод на ArcelorMittal в Кривий Рих.

Атаките с ракети продължиха и в ранните часове на 15 май. Има съобщения за вълни от дронове и ракети, както и взривове в Одеса и областта. Сводката на ВВС на Украйна съобщава за 5 ракети Х-31 и една противокорабна Х-35, както 141 изстреляни дронове. 5-те ракети Х-31 не са достигнали целите си, пишат още военните, но без да дават повече подробности. Системите за ПВО са свалили ракетата Х-35 и 130 дрона. Има данни за преки попадения на 7 дрона в шест локации.

Украинският президент Володимир Зеленски отбеляза, че е дал поръчение за формулиране на ответен удар. Министерството на външните работи на Украйна съобщи, че са поискали свикване на заседание на Съвета за сигурност на ООН. Очаква се то да се проведе на 19 май.

Ротационен председател на съвета в момента е Китай.

Украйна отново атакува рафинерията в Рязан

В нощта срещу 15 май украинските дронове отново атакуваха рафинерията на "Роснефт" в Рязанска област - една от най-големите в Русия с капацитет за преработката на 17 млн. тона петрол годишно. При атаката към Рязан има поражения и по жилищни сгради. През април спря работа втората по големина руска рафинерия - КИНЕФ в Ленинградска област, собственост на "Сургутнефтегаз". Капацитетът ѝ за преработка на петрол е 20 млн. тона годишно. Украинските дронове спряха работата на още една рафинерия на "Роснефт" - в Туапсе.

В социалните мрежи се появиха и съобщения за пожар във военната база в Ейск, както за взривове в Брянск и Таганрог, където има военна база.

Министерството на отбраната на Русия съобщава за 355 дрона, свалени над Русия и анексирания Крим.

Русия усилва натиска на бойното поле

В последните дни се увеличава и руският натиск на бойното поле. Сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за 1541-ия ден от войната (14 май) съобщава за 257 атаки спрямо 241 ден по-рано. Русия е извършила и 99 въздушни атаки с 323 управляеми авиационни бомби, което е близо до рекордите, отбелязани през февруари, както и 2800 артилерийски обстрела по позиции на фронта и близките населени места. Използвани са и 8800 fpv-дрона.

Най-горещото направление остава Покровското с регистрирани 39 атаки. Според публикации Русия ще се опита да създаде логистичен хъб в града, макар че украинците все още да държат позиции в района. Интензивни са боевете в Костянтинивка (28) и Хуляйполе (25).

ВСУ отбелязва и 14 атаки в Харковска и Сумска област. Украинските военни съобщават за освобождаването и изтласкването на руските части от околностите на с. Одрадне в Харковска област. В приграничните зони позициите често се сменят. Институтът за изучаване на войната (ISW) опровергава с геолокализация на данни предишни заявления за напредък на руските военни в областта. Целта на руснаците е създаване на "буферна зона", която да защитава руската територия, както и да се придвижат на разстояние за артилерийски обстрел към Харков.

Минимално се увеличават атаките в Лиманското, Купянското, Словянското и Краматорското направление.

Загубите на Русия са пет пъти по-големи

Украинските военни анализатори отбелязват, че линиите на отбрана засега удържат увеличения натиск и жертвите на руската страна се увеличават. В интервю за Fox News държавният секретар Марко Рубио посочи, че руските загуби са пет пъти по-големи, а украинската армия е най-боеспособна в Европа. Според него украинците са създали нови тактики, подходи и методи за отбрана, и бързо са се адаптирали към новите условия на войната.

Украйна получи голяма подкрепа, но основен фактор е опитът на украинските военни, отчете още той.

Държавният секретар обаче коментира, че импулсът за дипломатически преговори е изчезнал, защото и двете страни са обнадеждени - Украйна заради успехите на бойното поле, а Русия - заради по-скъпия петрол, който увеличава приходите в бюджета.