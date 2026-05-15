Хегсет изненада и Пентагона, и Европа с оттегляне на 4 хил. войници от Полша

Решението на шефа на американската отбрана Пийт Хегсет в последния момент да отмени разполагането на 4 хил. войници в Полша е изненадало служителите на Пентагона и европейските съюзници – поредният пример за внезапно преместване на персонал от министъра, изумило и двете страни на Атлантика.

Не е ясно защо Хегсет е издал заповедта, според трима представители на Пентагона, говорили пред Politico при условие на анонимност.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е изразявал гняв и разочарование от европейските съюзници за нежеланието им да помогнат на Вашингтон във войната с Иран. Тръмп обаче определи Полша като „образцов съюзник“ заради високите ѝ разходи за отбрана.

Решението е още по-изненадващо, защото войските и оборудването вече бяха започнали да пристигат в страната. Заповедта изпрати нови вълни на безпокойство през европейските столици и в Пентагона относно това дали подобни действия биха могли да окуражат Русия и кой съюзник може да се превърне в следващата ѝ цел.

„Нямахме представа, че това ще се случи“, коментира един от американските източници на медията. Той добавя, че европейските и американските представители са прекарали последните 24 часа на телефона, в опити да разберат решението и дали предстоят още изненади.

По-рано този месец Хегсет обяви, че Пентагонът ще изтегли 5 хил. войници от базите в Германия. Това решение беше взето, след като канцлерът на Германия Фридрих Мерц заяви, че САЩ са „унизени“ от Иран в конфликта в Близкия изток.

Общо 4 хил. войници в щата Тексас се подготвяха да заминат на дълго планирана деветмесечна ротация в Полша, която включва обучение със съюзници от НАТО, когато е дошла заповедта за спиране на пътуването. Отмяната на тази рутинна мисия е особено необичайна, като се има предвид, че американските войски, разположени на континента, са ключов възпиращ фактор за Русия.

Тръмп настоява, че Европа ще трябва да се грижи сама за себе си и тази последна заповед предполага, че той е сериозен по отношение намаляването на американското присъствие на Стария континент.

Ролята на армията в Европа „е изцяло свързана с възпирането на руснаците, защитата на стратегическите интереси на Америка и осигуряването на сигурност за съюзниците“, коментира генерал-лейтенант Бен Ходжис, бившият командир на американската армия в Европа. „Сега един много важен актив, който щеше да бъде част от това възпиране, го няма“, добавя той.

По-широката стратегия остава неясна. Изтеглянето на войските от Германия все още е в етап на планиране, според двама от американските източници на медията. Това представлява сравнително незначително намаляване на военния персонал в страната, но изпраща сигнал към европейските съюзници, че могат да платят цена за публичното си несъгласие с Белия дом.

„Поляците със сигурност никога не са критикували Тръмп и правят всички неща, които добрите съюзници трябва да правят“, казва Ходжис, като допълва, че „все пак това се случва“.

„Този ​​въпрос не засяга Полша“, коментира междувременно вицепремиерът на Полша Владислав Косиняк-Камиш в публикация в социалните мрежи. „Това е свързано с предварително обявеното пренасочване на част от американските военни сили в Европа“, казва той, като има предвид продължаващите усилия на САЩ за преоценка на американските войски на континента.

Според последните проучвания мнозинството поляци подкрепят присъствието на американски военни на тяхна територия за разлика от много други европейски държави. Разходите за отбрана на Полша се очаква да нараснат до 4,7% от БВП тази година, което е най-високият дял сред съюзниците от НАТО.

Пентагонът наскоро проведе преглед на присъствието на американски войски по света, въпреки че не се очаква той да бъде публикуван публично. Длъжностни лица посочват, че проучването не призовава за мащабно изтегляне на войски от Европа.

Друг ключов документ обаче, публикуван тази година, Националната отбранителна стратегия, обещава да се отделят повече военни средства и да се остави европейската сигурност на европейските държави.

През октомври Пентагонът обяви, че няма да замени армейска бригада, която трябваше да напусне Румъния в края на миналата година. „Това е голямо предизвикателство за сигурността на Европа и сериозно дестабилен начин за прехвърляне на отговорността върху европейците“, каза Джоел Линайнмяки, бивш финландски представител. По думите му, това променя сметките за съюзниците от НАТО близо до Русия.

Някои от алианса обаче омаловажават неявяването на американската бригада в Полша. Високопоставен представител на НАТО казва, че ротационните сили, като например разполагането на американски войски в Полша, не са фактор в дългосрочните планове на алианса за изграждане на военно присъствие на континента, което може да възпре Русия.

„Знаем, че САЩ работят за коригиране на позицията си в Европа“, казва източникът на медията. „Вече виждаме нарастващо присъствие на източния фланг от Канада и Германия, което допринася за по-силно НАТО като цяло“, добавя той.

Франция и Германия имат 5 хил. войници на източния фланг на НАТО, които ще се увеличат с няколко хиляди души до края на следващата година.