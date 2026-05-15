IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Достигнаха ли корпоративнитe печалби в САЩ исторически връх?

Много представители на американския бизнес сега очакват по-мрачни времена

07:34 | 15.05.26 г. 1
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Около Wall Street се появяват множество въпроси, свързани със силното представяне на индексите, ръста на заплатите, който изостава от инфлацията в САЩ, и рекордно ниското потребителско доверие.

Като се има предвид големият брой фактори, които влияят на пазарите във всеки момент, сигурният отговор е свързан с маржовете на печалбата на компаниите, пише Робърт Бърджис в коментар за Bloomberg.

Бизнесът все по-ефективно успява да превърне големи части от приходите в печалба. По-ефективно от когато и да било преди.

Да се ​​твърди, че последните корпоративни отчети са исторически силни, би било подценяване на ситуацията. Печалбите на компаниите в S&P 500 скочиха през първото тримесечие ха с 27% до 8 май, над два пъти повече от приблизително 12-те процента, очаквани от анализаторите.

Последният път, когато печалбите нарастват с такъв темп извън възстановяването от големи сътресения, е през 2004 г. Още по-впечатляващо е, че маржът на печалбата за последните 12 месеца достига 13,9%, в сравнение с 13,2% година по-рано и представлява рекорд, датиращ от началото на 1990 г.

Разширяващите се маржове говорят за силата на корпоративна Америка при печалбите.

И тук не говорим за един или два силни сектора, които тласкат индексите. Тенденцията е широкообхватна. Има индустрии като финансите, промишлеността и търговските услуги, които се радват на все по-високи маржове.

Свързани статии

Подобно на барман, който обявява, че е време за последни поръчки, изниква предупреждението на Националната асоциация за бизнес икономика (NABE). Нейните членове, които отразяват всички части на корпоративна Америка и са отговорни за прогнозирането на икономиката, за да могат техните бизнеси да вземат информирани решения, са станали песимистично настроени по отношение на маржовете.

В тримесечното проучване, публикувано на 11 май, само 13% от представителите очакват увеличаване на маржовете оттук нататък, което е рязък спад от 26-те процента в проучването от януари. Този спад от 13 процентни пункта е най-големият от пика на пандемията от Covid-19 в началото на 2020 г.,

Други 31% от анкетираните очакват свиване на маржовете.

Бизнесът е по-загрижен за маржовете не заради перспективите за продажбите, а заради разходите за материали. Около 68% от анкетираните очакват тези разходи да се увеличат през следващите три месеца, като това е най-големият дял за проучването от април 2022 г., период, когато темпът на инфлация достигна най-високото си ниво от началото на 80-те години на миналия век.

Докладът на NABE не може да бъде отхвърлен като аномалия, защото е поредният сигнал за опасения относно нарастващите разходи.

Инфлацията на едро се ускори през април до най-бързите си темпове от 2022 г. насам на фона на по-високите разходи за товарен транспорт, съобщи Бюрото по трудова статистика на САЩ.

Месечният доклад за производството на Института за управление на доставките от 1 май показа, че индексът на платените цени се е повишил за четвърти пореден месец до четиригодишен връх. Много от анкетираните посочват войната с Иран, която е повишила цените на енергията и е нарушила веригите на доставки по целия свят.

„Все още не сме започнали да усещаме пълното въздействие на увеличенията при горивата, но сме наясно, че те предстоят“, изтъква представител на машиностроителния сектор.

И той е прав. Поради естеството на глобалните вериги на доставка, цената на неща като енергия, алуминий, мед и товари може да не окаже непосредствено въздействие върху печалбите, а по-скоро да се проявява бавно с течение на времето и да се задържи, дори ако конфликтът приключи скоро. Това е нещото, което тревожи бизнес ръководителите, дори ако Wall Street засега остава оптимистичен.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последна актуализация: 01:14 | 15.05.26 г.
корпоративни отчети финансови отчети Wall Street американска борса американска фондова борса
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Пазари виж още

Коментари

Добави коментар
1
rate up comment 4 rate down comment 0
Алехандро
преди 1 час
Там са ясни, ще растат и следващата и последващата година, спакойно, интересно как е в "бумтящата" руска икономика, няма ли да драснете два реда, вижте какво пишат колегите ви: "21 от 28-те най-големи индустриални компании на Русия са влошили финансовите си резултати. Петролните и газови гиганти са най-силно засегнати: Лукойл е претърпял загуба от над 1 трилион рубли през 2025 г. Роснефт, Газпром нефт, Татнефт и Новатек също са регистрирали спад в показателите си." - Ведомости
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още