Достигнаха ли корпоративнитe печалби в САЩ исторически връх?

Около Wall Street се появяват множество въпроси, свързани със силното представяне на индексите, ръста на заплатите, който изостава от инфлацията в САЩ, и рекордно ниското потребителско доверие.

Като се има предвид големият брой фактори, които влияят на пазарите във всеки момент, сигурният отговор е свързан с маржовете на печалбата на компаниите, пише Робърт Бърджис в коментар за Bloomberg.

Бизнесът все по-ефективно успява да превърне големи части от приходите в печалба. По-ефективно от когато и да било преди.

Да се ​​твърди, че последните корпоративни отчети са исторически силни, би било подценяване на ситуацията. Печалбите на компаниите в S&P 500 скочиха през първото тримесечие ха с 27% до 8 май, над два пъти повече от приблизително 12-те процента, очаквани от анализаторите.

Последният път, когато печалбите нарастват с такъв темп извън възстановяването от големи сътресения, е през 2004 г. Още по-впечатляващо е, че маржът на печалбата за последните 12 месеца достига 13,9%, в сравнение с 13,2% година по-рано и представлява рекорд, датиращ от началото на 1990 г.

Разширяващите се маржове говорят за силата на корпоративна Америка при печалбите.

И тук не говорим за един или два силни сектора, които тласкат индексите. Тенденцията е широкообхватна. Има индустрии като финансите, промишлеността и търговските услуги, които се радват на все по-високи маржове.

Подобно на барман, който обявява, че е време за последни поръчки, изниква предупреждението на Националната асоциация за бизнес икономика (NABE). Нейните членове, които отразяват всички части на корпоративна Америка и са отговорни за прогнозирането на икономиката, за да могат техните бизнеси да вземат информирани решения, са станали песимистично настроени по отношение на маржовете.

В тримесечното проучване, публикувано на 11 май, само 13% от представителите очакват увеличаване на маржовете оттук нататък, което е рязък спад от 26-те процента в проучването от януари. Този спад от 13 процентни пункта е най-големият от пика на пандемията от Covid-19 в началото на 2020 г.,

Други 31% от анкетираните очакват свиване на маржовете.

Бизнесът е по-загрижен за маржовете не заради перспективите за продажбите, а заради разходите за материали. Около 68% от анкетираните очакват тези разходи да се увеличат през следващите три месеца, като това е най-големият дял за проучването от април 2022 г., период, когато темпът на инфлация достигна най-високото си ниво от началото на 80-те години на миналия век.

Докладът на NABE не може да бъде отхвърлен като аномалия, защото е поредният сигнал за опасения относно нарастващите разходи.

Инфлацията на едро се ускори през април до най-бързите си темпове от 2022 г. насам на фона на по-високите разходи за товарен транспорт, съобщи Бюрото по трудова статистика на САЩ.

Месечният доклад за производството на Института за управление на доставките от 1 май показа, че индексът на платените цени се е повишил за четвърти пореден месец до четиригодишен връх. Много от анкетираните посочват войната с Иран, която е повишила цените на енергията и е нарушила веригите на доставки по целия свят.

„Все още не сме започнали да усещаме пълното въздействие на увеличенията при горивата, но сме наясно, че те предстоят“, изтъква представител на машиностроителния сектор.

И той е прав. Поради естеството на глобалните вериги на доставка, цената на неща като енергия, алуминий, мед и товари може да не окаже непосредствено въздействие върху печалбите, а по-скоро да се проявява бавно с течение на времето и да се задържи, дори ако конфликтът приключи скоро. Това е нещото, което тревожи бизнес ръководителите, дори ако Wall Street засега остава оптимистичен.