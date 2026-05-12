Инфлацията в САЩ скочи до най-високото ниво от над три години

Цените, които потребителите в САЩ плащат за широк спектър от стоки и услуги, са се повишили с по-бързи темпове от очакваното през април, засилвайки опасенията за въздействие на инфлацията върху американската икономика, съобщава CNBC.

Индексът на потребителските цени се е повишил със сезонно коригирани 0,6% за месеца, а годишният темп е 3,8%, съобщи във вторник Бюрото по трудова статистика. Месечният темп е в съответствие с прогнозите, но годишният темп е с 0,1 процентни пункта над консенсусната прогноза на Dow Jones.

Без да се отчитат храните и енергията, основният индекс на потребителските цени се е повишил съответно с 0,4% и 2,8%, което показва, че макар инфлацията да остава силно над целта на Федералния резерв от 2%, значителен натиск идва от несъществени области, по-специално от енергоизточниците.

Годишният темп на общата инфлация е най-високият от май 2023 г. и се ускорява с половин процентен пункт спрямо март. Основната инфлация се е забързала с 0,2 процентни пункта на годишна база.

Цените на енергоресурсите, които са скочили с 3,8%, отново са основен фактор за движението на инфлацията, въпреки че цените на хранителните продукти също са се вдигнали с 0,5%. За енергоизточниците това означава, че 12-месечният ръст достига 17,9%, а за хранителните продукти – 3,2%. Индексът на цените на бензина се повишава с 28,4% на годишна база.

Въпреки че енергоизточниците и по-специално бензинът са основна тема в новините, инфлационният натиск идва и от редица други области.

Разходите за жилище са се вдигнали с 0,6%, тези за категорията облекло, която е чувствителна към митата, са се увеличили с 0,6%, а цените на самолетните билети – с 2,8%, с което 12-месечният им ръст достига 20,7%. Митата изглежда са засегнали и други области, като цените при обзавеждането и разходите за домакинството се се вдигнали с 0,7%.

Докладът съдържа и лоши новини за работниците, тъй като реалното средно почасово заплащане отбелязва спад от 0,5% за месеца и от 0,3% на годишна база.

Последните данни за инфлацията излизат в решителен момент за Федералния резерв, който поддържа основния си лихвен процент непроменен през цялата година на фона на колебания сред централните банкери както относно посоката, в която трябва да се движи институцията, така и относно начина, по който трябва да комуникира намеренията си.

По-рано този месец Фед отново гласува за запазване на лихвите, но имаше четири гласа „против“ – най-високият брой от 1992 г. насам. Управителят на Фед Стивън Миран отново гласува „против“ в полза на понижение с четвърт процентен пункт, докато трима регионални гуверньори възразиха срещу формулировката, която пазарите изтълкуваха като индикатор, че следващата стъпка ще бъде понижение.

В същото време новоизбраният председател Кевин Уорш се застъпи за по-ниски лихви – позиция, която ще бъде трудна за съгласуване с избухването на инфлацията от началото на конфликта в Иран. Цените на енергоресурсите скочиха, като петролът се търгува над 100 долара за барел, а бензинът е средно 4,50 долара за галон (3,8 л) в цялата страна, според AAA.

Пазарите до голяма степен очакват Фед да запази лихвите без промяна през цялата година, като се отчита малка вероятност за повишение на лихвите.