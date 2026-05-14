Азиатските пазари не намериха единна посока на фона на срещата между Тръмп и Си

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха смесени резултати в четвъртък на фона на срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин, на която бе зададен оптимистичен тон и подчертани възможности за сътрудничество, предаде CNBC.

Преди срещата в Пекин в четвъртък, продължила повече от два часа, Тръмп заяви, че „отношенията между Китай и САЩ ще бъдат по-добри от всякога“.

Японският индекс Nikkei 225 спадна с 0,98% до 62 654,05 пункта, а по-широкият показател Topix се понижи с 1,03% до 3879,27 пункта.

Показателят Kospi в Южна Корея се повиши с 1,75% до ниво от 7981,41 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq нарасна с 1,20% до ниво от 1191,09 пункта.

Акциите на Samsung поскъпнаха с 5,46%, достигайки нов рекорден връх. Технологичният гигант претърпя краткотрайно изтриване на пазарна стойност в размер на 66 млрд. долара в сряда след трудов спор, който заплашва с една от най-големите стачки в историята на компанията.

Това се случва, след като местният синдикат заплаши с 18-дневна стачка от 21 май, ако исканията му не бъдат изпълнени. Очаква се повече от 41 хил. работници да се включат в стачката, който беше обявен за първи път на митинг на 23 април.

Показателят S&P/ASX 200 в Австралия се повиши с 0,12% до 8640,7 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng остана без промяна на ниво от 26 367,88 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай спадна с 1,68% до 4914,6 пункта.