IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Световните продажби на електромобили растат за втори пореден месец през април

Докато в САЩ и Китай регистрациите спадат, в Европа те се увеличават с 27 на сто

14:36 | 14.05.26 г. 1
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Глобалното търсене на електрически превозни средства расте за втори пореден месец през април, тъй като високите цени на бензина отблъснаха купувачите от автомобилите с двигател с вътрешно горене, съобщава Ройтерс, цитирайки данни на консултантската фирма Benchmark Mineral Intelligence (BMI).

Регистрациите на изцяло електрически превозни средства и плъгин хибриди се увеличават с 6% до 1,6 млн. броя през април на годишна база.

Все пак ръстът се охлажда спрямо март, когато обемите се увеличават с 9 на сто.

„Търсенето продължава да се подкрепя от политическите стимули, покачващите се цени на бензина и нарастващото присъствие на китайски производители на оригинално оборудване“, посочва BMI.

Правителствата в различни краища на света запазиха мерките за ограничаване на цените на горивата, след като войната в Близкия изток блокира един от основните маршрути за превоз на петрол – Ормузкия проток.

В Европа регистрациите на електрически коли са се увеличили с 27% до около 400 хил. броя през април. Ден по-рано стана ясно, че страните от Европейското икономическо пространство и Швейцария са инвестирали близо 200 млрд. евро в своята екосистема за електрически превозни средства.

Свързани статии

В Китай обаче регистрациите през април се свиват с 8% спрямо същия месец на предходната година до приблизително 850 хил. превозни средства, след като подкрепата за замяна на стари автомобили беше оттеглена и данъчното облекчение за покупки на електрически превозни средства изтече.

Въпреки това китайските производители се разшириха в чужбина, като износът надхвърли 400 хил. броя електрически превозни средства само през април, а общият износ на превозни средства достигна близо 1,4 млн. броя през първите четири месеца на 2026 г.

В Северна Америка регистрациите на електромобили спадат с 28% до 120 хил. броя през април, отразявайки края на схемата за данъчни облекчения в САЩ и облекченията на правилата за емисиите на въглероден диоксид.

Мексико се откроява, като продажбите в страната растат с близо 50% от началото на годината. В Канада продажбите на електромобили се свиват със 7 на сто.

Китайските марки междувременно набират популярност в Европа въпреки митата на Европейския съюз (ЕС). От общите обеми, продадени през първите четири месеца, 22% са произведени в Китай, в сравнение с 19% година по-рано, показват данни на BMI.

САЩ остават ефективно затворени за китайските електромобили, които са обект на мита и от страна на ЕС. Въпреки това редица китайски марки установяват местно производство, с което заобикалят европейските мита, или навлизат на тези пазари чрез плъгин хибриди, които не подлежат на митнически налози.

Анализатори казват, че все по-често произведените в Китай автомобили отговарят на нуждите и очакванията на чуждестранните шофьори.

„Китай не е развиваща се страна за автомобилната индустрия. Това е водеща страна, на най-високо ниво“, посочва Франсоа Рудие, генерален секретар на Международната организация на производителите на моторни превозни средства.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последна актуализация: 14:40 | 14.05.26 г.
глобални продажби на електромобили световен автомобилен пазар електромобили плъгин хибриди
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Новини виж още

Коментари

Добави коментар
1
rate up comment 0 rate down comment 0
гъбко
преди 28 минути
Хах ... 400хил електрички само в Европа само за един месец ... а как само ми се упражняваха антиваксърете-газовици преди ковида , като писах , че ще се затварят поголовно бензиностанции и рафффинериики из Европа и у нас ... :))) ... само за протоколът , пазарният дял на дизелите в Европа се е свил до 7% и малко . и продължава да се смалява !! дизели , а ?! екзотика !! до няколко годинки няма да има откъде части да намирате ...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още