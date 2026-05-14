Световните продажби на електромобили растат за втори пореден месец през април

Глобалното търсене на електрически превозни средства расте за втори пореден месец през април, тъй като високите цени на бензина отблъснаха купувачите от автомобилите с двигател с вътрешно горене, съобщава Ройтерс, цитирайки данни на консултантската фирма Benchmark Mineral Intelligence (BMI).

Регистрациите на изцяло електрически превозни средства и плъгин хибриди се увеличават с 6% до 1,6 млн. броя през април на годишна база.

Все пак ръстът се охлажда спрямо март, когато обемите се увеличават с 9 на сто.

„Търсенето продължава да се подкрепя от политическите стимули, покачващите се цени на бензина и нарастващото присъствие на китайски производители на оригинално оборудване“, посочва BMI.

Правителствата в различни краища на света запазиха мерките за ограничаване на цените на горивата, след като войната в Близкия изток блокира един от основните маршрути за превоз на петрол – Ормузкия проток.

В Европа регистрациите на електрически коли са се увеличили с 27% до около 400 хил. броя през април. Ден по-рано стана ясно, че страните от Европейското икономическо пространство и Швейцария са инвестирали близо 200 млрд. евро в своята екосистема за електрически превозни средства.

В Китай обаче регистрациите през април се свиват с 8% спрямо същия месец на предходната година до приблизително 850 хил. превозни средства, след като подкрепата за замяна на стари автомобили беше оттеглена и данъчното облекчение за покупки на електрически превозни средства изтече.

Въпреки това китайските производители се разшириха в чужбина, като износът надхвърли 400 хил. броя електрически превозни средства само през април, а общият износ на превозни средства достигна близо 1,4 млн. броя през първите четири месеца на 2026 г.

В Северна Америка регистрациите на електромобили спадат с 28% до 120 хил. броя през април, отразявайки края на схемата за данъчни облекчения в САЩ и облекченията на правилата за емисиите на въглероден диоксид.

Мексико се откроява, като продажбите в страната растат с близо 50% от началото на годината. В Канада продажбите на електромобили се свиват със 7 на сто.

Китайските марки междувременно набират популярност в Европа въпреки митата на Европейския съюз (ЕС). От общите обеми, продадени през първите четири месеца, 22% са произведени в Китай, в сравнение с 19% година по-рано, показват данни на BMI.

САЩ остават ефективно затворени за китайските електромобили, които са обект на мита и от страна на ЕС. Въпреки това редица китайски марки установяват местно производство, с което заобикалят европейските мита, или навлизат на тези пазари чрез плъгин хибриди, които не подлежат на митнически налози.

Анализатори казват, че все по-често произведените в Китай автомобили отговарят на нуждите и очакванията на чуждестранните шофьори.

„Китай не е развиваща се страна за автомобилната индустрия. Това е водеща страна, на най-високо ниво“, посочва Франсоа Рудие, генерален секретар на Международната организация на производителите на моторни превозни средства.