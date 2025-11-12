Глобалните продажби на електромобили растат през октомври с 23% до 1,9 млн. броя

Глобалните продажби на изцяло електрически и плъгин хибридни автомобили растат през октомври с 23% до 1,9 млн. превозни средства благодарение на силното търсене на основните пазари, съобщава Ройтерс, цитирайки анализ на консултантската фирма Rho Motion.

Продажбите в Китай се увеличават до около 1,3 млн. превозни средства, докато тези в Европа скачат с 36% до 372 786 коли. Търсенето в Северна Америка междувременно спада с 41% до 100 370 броя заради отпадането на основния федерален стимул за покупка на електромобил в размер на 7500 долара.

Продажбите в останалата част на света се увеличават с 37% до 141 368 превозни средства.

Доставките в Европа са подкрепени от силното търсене в Германия, Франция и Великобритания, докато общите продажби се забавят.

Китай е най-големият пазар на автомобили в света и формира повече от половината от световните продажби на електрически превозни средства. Разликата в цените между електромобилите и колите с двигатели с вътрешно горене в Китай е много по-малка в сравнение с европейския или северноамериканския пазар, посочва Чарлз Лестър от Rho Motion.

Северна Америка предизвика сериозна спирачка за доставките, като продажбите на електрически превозни средства са намалели с 41% след постигнатия връх през август и септември, след като федералната подкрепа изтече на 30 септември.

Електрическите превозни средства, задвижвани изцяло с батерии (BEV), остават много по-скъпи от сравнимите модели с двигатели с вътрешно горене в САЩ, което допринася за сериозния спад на продажбите през октомври сред големите автомобилни производители.

„В Европа общият ръст от началото на годината остава сравнително висок и очакваме силни продажби към края на годината“, прогнозира Лестър.

Той очаква китайският пазар да предостави силен растеж през ноември и декември, подпомогнат от съкращаването на данъчните облекчения за покупки, което ще тласне потребителите да побързат с покупките.