Santander застана начело по пазарна капитализация в Испания, измествайки собственика на Zara

Испанската банка Santander се превърна в компанията с най-висока пазарна капитализация в Испания за първи път от осем години, измествайки Inditex, компанията майка на Zara, информира Bloomberg.

Банката от испанската автономна област Кантабрия за първи път в историята премина пазарна капитализация на стойност 175 млрд. евро, изпреварвайки галисийския търговец на дребно на бърза мода - нещо, което не се беше случвало от 2018 г., съобщиха испанските медии. Пазарната капитализация на Inditex е 174,5 млрд. евро.

Финансовата институция вече отчита доходност от почти 20 на сто от началото на годината въпреки силните колебания през първите шест месеца, породени от несигурността около конфликта в Близкия изток. Очакванията, че войната може да приключи, които се засилиха тази седмица, тласнаха нагоре акциите на банките.

Santander е и банката в еврозоната с най-висока пазарна капитализация.

От края на 2023 г. Santander е увеличила стойността си на борсата повече от четири пъти. Акциите на финансовата институция тази година са скочили със 17 на сто.

Сегашната среда отново благоприятства цикличните сектори като банковия, които освен това се възползват от все още относително високите лихвени нива след последното увеличение на лихвата от Европейската централна банка (ЕЦБ) миналата седмица.

Банката показва силна устойчивост, подкрепена не само от вътрешния бизнес, но и от международната експанзия благодарение на придобиванията на TSB във Великобритания и Webster Bank в САЩ, като за сметка на това е прекратила дейността си в Полша.

„Доброто развитие на бизнеса дава перспективи за постигане на целите до 2028 г.“, посочват от испанската финансова и инвестиционна компания Renta 4.

Те добавят, че са повишили прогнозите си за банката, главно заради по-добрите перспективи в САЩ, по-силния ръст на нетните комисионни приходи и лихвения марж.

От своя страна, Inditex възстанови инерцията си през последните седмици, но все още не успява да излезе на положителна територия за годината (спадът е 0,5 на сто).

В среда, белязана от геополитическа нестабилност и икономическа несигурност, компаниите, свързани с неосновното потребление, бяха сред най-засегнатите. Именно в тази категория попада и Inditex, отбелязва „Синко диас“.

Поскъпването на енергията действа като пряка тежест върху разходите на домакинствата. Колкото по-високи са сметките за електроенергия и комунални услуги, толкова по-малко средства остават за покупки, които не са от първа необходимост, като модни стоки.

Това свиване на потреблението се отразява негативно на бизнеса на Inditex, който в значителна степен зависи от силата на потребителското търсене от страна на домакинствата.

/БТА/

/БТА/