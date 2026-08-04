САЩ са изстреляли много от ракетите си и могат да останат "без карти" след войната в Иран

Американската армия е използвала голяма част от далекобойните си крилати ракети ATACMS и прецизните си ракети (PrSM) във войната в Иран, съобщават източници от Белия дом пред Ройтерс. Вашингтон предостави част от ракетите ATACMS на Украйна, но ограничи възможностите на страната да ги използва само до окупираните територии, а не и по обекти в Русия. Голяма част от предоставените като помощ ракети седяха по складовете на Пентагона от години.

PrSM са следващото поколение високоточни оръжия и обхватът им на действие е по-голям. Затова и по-ниските запаси не са изненада - ракетата наскоро влезе за употреба. Тъй като тя ще замени изцяло ATACMS, съответно и производството на по-старите боеприпаси вече е започнало да се ограничава.

Войната в Близкия изток вече предизвика световен недостиг на ракети прехващачи за системите Patriot и това дава възможност на Русия да атакува спокойно цели на територията на Украйна. В края на юли Украйна съобщи, че за първи път от близо година руската армия отново използва балистични ракети от Северна Корея (KN-23).

Войната срещу Иран, която САЩ започнаха заедно с Израел, се проточва шести месец, въпреки очакванията за бърза развръзка. Във Вашингтон вече започнаха да се притесняват, че тя може да изтощи съвсем резервите от ракети, от които САЩ ще имат нужда при евентуален конфликт с Китай, допълва още Ройтерс.

Това би било иронично равитие на нещата след скандала, който устрои американският президент Доналд Тръмп на украинския си колега Володимир Зеленски в Овалния кабинет през февруари 2025 г. Тогава той му каза, че "няма карти" и го обвини, че е започнал война, която не може да завърши, а чака помощ от западните си съюзници за ракети и други оръжия.

Оттогава Украйна разви значително своята военна индустрия и използва успешно новите технологии, за да ограничи настъплението на руската армия на своята територия. Според оценки на военни анализатори през юли например Русия е превзела площ, която е по-малка от Манхатън. От тази пролет с ударите си по руските рафинерии Украйна намали преработката на петрол в Русия до нивата от 2005 г, съобщи Bloomberg. Западът все още не е дал разрешение на Киев да използва оръжие, което е получил от съюзниците си, по територията на Русия, затова в употреба влизат основно украинските дронове и последната разработка - крилатата ракета "Фламинго", чиито успехи обаче са противоречиви.

САЩ имат всичко необходимо за война

Официалната позиция на САЩ по въпроса с ракетите, разпространена от Белия дом, е, че запасите от ракети са "много повече от всеки друг на света" и "много повече, отколкото е необходимо".

Lockheed Martin, която произвежда ракетите ATACM и PrSM, както и Raytheon, която произвежда ракетите Tomahawk и прехващачите за Patriot, не са предоставили коментар в отговор на запитванията от страна на Ройтерс. Говорител на Пентагона е категоричен, че американската армия има всичко необходимо да изпълнява всяка бойна задача, поставена от президента.

Източиците на Ройтерс са категорични, че в момента американската армия внимателно преценява как по-ефективно да използва боеприпасите и ракетите си и се избягват рискови начини за атаки на цели в Иран.

Доклади на аналитични организации посочват, че САЩ и съюзниците му в Близкия изток са намалили много своите запаси от прехващачи за Patriot. Източниците на Ройтерс потвърждават, че това действително е така. САЩ отказаха да дадат ракети за ПВО на Украйна, стана ясно след последното посещение на Зеленски във Вашингтон.

От години Украйна предлага да произвежда от тези ракети, дори и само по време на войната, за да може да бъдат покрити и световните запаси и да бъдат осигурени нуждите на страната. През юли по време на срещата на Г-7 в Евиан Доналд Тръмп заяви, че Украйна ще получи лиценз за производството на ракетите и всичко е въпрос на технически договорки, но само преди дни отново промени мнението си и посочи, че това е много ценна за САЩ технология и няма да бъде предоставена на друг.

Ройтерс допълва, че източниците на генцията казват, че САЩ са изчерпали и почти половината от запасите си от ракетите Tomahawk. В периоди, когато Тръмп беше благоразположен към Украйна, той коментира, че може да помисли за разполагането на такива ракети в Украйна като метод за сдържане на руските ракетни удари, но по-късно отново се разколебаваше за това решение.

Ройтерс допълва, че не може да потвърди от друг източник информацията за изтощените запаси от Tomahawk, но това е ракета, проверена в реални бойни действия на американската армия и е на служба от години.