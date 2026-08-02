Япония и САЩ са предприели първа съвместна интервенция в подкрепа на йената от 2011 г.

Япония и Съединените щати са предприели съвместна интервенция на валутния пазар в опит да спрат обезценяването на йената, достигнала 40-годишно дъно, съобщи Ройтерс, позовавайки се на свои източници.

Според двама правителствени представители, запознати с въпроса, японският министър на финансите Сацуки Катаяма ще обяви в понеделник координираните действия. Очаква се той да подчертае решимостта на двете държави да противодействат на прекомерното отслабване на японската валута.

На въпрос дали Катаяма ще потвърди съвместната интервенция, един от източниците е отговорил утвърдително и е допълнил, че „операцията все още продължава“.

Към момента нито японското Министерство на финансите, нито американското Министерство на финансите са коментирали информацията.

Според участници на пазара японските и американските власти са купували йени в четвъртък и петък. Ако информацията бъде потвърдена, това ще бъде първата съвместна валутна интервенция на двете държави от 2011 година.

Действията следват изявление на министъра на финансите на САЩ Скот Бесънт, който миналата седмица определи йената като „силно подценена“.

Ройтерс съобщи, че на снимка от петък върху бележника на Бесънт се вижда ръкописна бележка с текст „Да се купят японски йени (JPY) за 5-10 млрд. долара“.

Освен това източник, запознат със ситуацията, е заявил пред агенцията, че Министерството на финансите на САЩ е уведомило няколко банки да се „подготвят за по-нататъшни стъпки“.

(БТА)