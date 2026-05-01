Йената поскъпна заради пазарна намеса на японските власти след „последно предупреждение“

Йената отчете най-голямото си поскъпване спрямо долара от поне две години насам, след като японските власти се намесиха на пазара след „последно“ предупреждение към инвеститорите да не продават валутата.

Макар от Bloomberg да са получили официален отказ за коментар по темата, запознат източник е потвърдил пред медията, че такава интервенция е имало. Японският в. Nikkei по-рано цитира държавен представител, според когото властите са купили йени и са продали долари. Няколко трейдъри и стратези също посочват, че рязкото движение сигнализира за подобно действие.

Според друг запознат американските власти са били известени за интервенцията. Това е в съответствие със споразумението на Групата на седемте за предупреждаване и за действие само при риск от прекомерна волатилност.

Йената поскъпна с около 3% и стигна цена от 155,5 за долар в четвъртък – за първи път от поне февруари, преди да поевтинее отново до 156,35 за долар към 10:15 ч. българско време.

Преди правителството да се намеси, валутата се търгуваше близо до най-слабото си равнище от четири десетилетия, рискувайки ускоряване на инфлацията оскъпявайки вноса.

Късно в четвъртък в Токио заместник-финансовият министър по въпросите на международните отношения Ацуши Мимура предупреди спекулантите, че отправя „последно предупреждение“ и повтори коментарите на министъра на финансите Сацуки Катаяма, че „времето за предприемане на смели стъпки наближава“.

Междувременно по-рано през деня стана ясно, че един от водещите измерители на инфлацията в Япония се е забавил изненадващо на фона на увеличените субсидии за отглеждане на деца и остава под целта на Японската централна банка.

Индексът на потребителските цени, който изключва пресните храни, е нараснал с 1,5% през април спрямо година по-рано за столицата. Това е най-малкият ръст от март 2022 г. насам, съобщава Bloomberg. Това бележи пет поредни месеца на забавяне на темпа – най-дългата серия от 2009 г. насам – и е под средната прогноза на икономистите за 1,8%.

Отделен индекс, който изключва и цените на енергоносителите, бележи ръст от 1,9% - най-бавният от малко над година. общият индекс на потребителските цени расте с 1,5%.

Таксите за детски градини са намалели със 100% през април, след като местната власт разшири съществуващите субсидии за детски грижи. Този компонент оказа най-голямо влияние, като намали общия индекс с почти половин процентен пункт.