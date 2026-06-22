Технологичният сектор повлече надолу S&P 500 в началото на седмицата

S&P 500 се понижи в понеделник, повлечен надолу от спадовете при технологичните акции. Wall Street беше под влиянието и на новите развития в преговорите за прекратяване на войната в Иран и очаква публикуването на внимателно следени от Федералния резерв данни за инфлацията, предава CNBC.

Широкият измерител отбеляза спад от 0,37% до 7472,79 пункта. Технологичният показател Nasdaq Composite отписа 1,32% и завърши деня на равнище от 26 166,60 пункта. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average прибави 148,01 пункта благодарение на ръста с почти 4% при цената на акциите на Caterpillar

Големите технологични компании тласнаха пазара на отрицателна територия. Книжата на Alphabet поевтиняха с 5% поради притеснения около напускането на таланти в областта на изкуствения интелект. Цената на акциите на Amazon и Meta Platforms спадна със съответно 4,8% и 2,3%. Книжата на Microsoft са надолу с 3%.

SpaceX също се представи слабо, като цената на акциите ѝ се понижи с 16% и отбеляза третия си пореден дневен спад.

Но Micron Technology беше една от силно представилите се компании с ръст от почти 7%. Това стана преди производителят на чипове на публикува тримесечния си отчет след края на борсовата търговия в сряда. Други компании за производство на чипове също постигнаха ръстове, като книжата на Advanced Micro Devices поскъпнаха с над 2%, а Intel прибави 5%.

На стоковите пазари цената на международния бенчмарк Брент с доставка за август спадна с 3,31% до 77,90 долара за барел. Контрактите върху американския лек суров петрол WTI с доставка за юли отписаха 2,32% до 74,82 долара за барел.

Това стана след като посредниците от Катар и Пакистан съобщиха, че представителите на САЩ и Иран са договорили пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. По-късно цените на петрола се доближиха до дъното си за сесията, след като Министерството на финансите разреши продажбата на ирански петрол за 60 дни.

Ключов тест за пазара тази седмица ще бъде индексът за разходите за лично потребление за май, който се очаква в четвъртък. Това е предпочитаният показател от Фед за инфлацията. Дори след изключване на волатилните цени на храните и енергията, се очаква основната инфлация в САЩ да се е ускорила спрямо април, според икономисти, анкетирани от FactSet.

След заседанието на Фед миналата седмица нарастват очакванията за повишаване на лихвите още през октомври. Сега инвеститорите следят внимателно всички данни за инфлацията, които може да сигнализират, че американската централна банка може да започне скоро да повишава лихвите.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се повиши до съответно 4,513% и 4,95%.

На валутните пазари доларовият индекс, който следи представянето на щатските пари спрямо кошница от други шест основни валути, отбеляза ръст от 0,15% до 101 пункта. Еврото и паундът са на ниво от съответно 1,143 долара и 1,326 долара. Спрямо йената щатските пари се разменят за 161,54 йени за долар.

Американските фючърси върху златото с доставка за август поевтиняха с 1% до 4202,70 долара за тройунция.