Цената на петрола продължава да върви надолу*

Цената на петрола се понижава във вторник на фона на признаците за напредък по споразумение за прекратяване на войната в Иран. Сред тях е американско разрешение, позволяващо частични продажби на суров петрол и горива от Ислямската република, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 1,25% до 76,93 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 1,03% до 73,1 долара за барел.

Издаденият за 60 дни лиценз от Вашингтон позволява продажбата на част от иранския петрол и петролни продукти, като се позовава на „конструктивни преговори“ в Швейцария и предоставя на Техеран важна икономическа глътка въздух.

Американски и ирански представители отчетоха напредък в първия кръг преговори за постигане на трайно споразумение за прекратяване на конфликта, започнал в края на февруари, макар че вече се появиха и някои разминавания. Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Иран е приел да допусне ядрени инспектори в страната - твърдение, което Техеран оспорва.

Първоначалните технически разговори за изпълнение на меморандума за разбирателство между САЩ и Иран са приключили с договорка за създаване на четири работни групи. Те ще се занимават с теми като премахване на санкциите и ядрената програма на Иран, съобщи иранската агенция Mehr.

„Предстои дълъг път в преговорите и пазарът може би вече калкулира бъдещ излишък на предлагането, преди той реално да се появи, точно както по-рано калкулираше недостиг, преди действително да бъдат загубени доставки“, коментира Ребека Бабин, управляващ директор и старши енергиен трейдър в CIBC Private Wealth. „Петролният пазар има навика да реагира прекомерно“, добавя тя.

Американското разрешение позволява практически на всеки да купува и плаща за ирански петрол, включително на американски рафинерии, макар че някои компании може да не желаят да поемат свързания риск. Доставките от Персийския залив също се увеличиха през последните дни, като производители като Кувейт и Обединените арабски емирства (ОАЕ) намират алтернативни начини за износ на енергийни ресурси. Самият Иран е изнесъл над 30 млн. барела през последната седмица.

Очаква се преговорите да продължат с дълги спорове около ядрените способности на Иран, както и по въпросите за примирието между Израел и „Хизбула“ в Ливан и безопасното възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток. Почти пълното затваряне на ключовия морски маршрут доведе до сериозни затруднения в енергийните доставки и разтърси пазарите.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.