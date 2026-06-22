Туристите от Румъния, Великобритания и Израел ще компенсират спадовете това лято

Спадът на немските туристи по Черноморието това лято може да се компенсира от пазари като Румъния, Великобритания, Израел. Само заради геополитическата ситуация записванията от Румъния вървят с 10-15% ръст спрямо миналата година, като потенциал има и на британския и израелския пазар. Това каза Георги Дучев, изпълнителен директор на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели, в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.

По думите му спадът на туристите от Германия е реален проблем, но причините са известни още от октомври миналата година. По негови оценки през тази година България може да посрещне между 20% и 25% по-малко германски туристи спрямо предходния сезон.

„Това се дължи на едно стратегическо недоглеждане – както от страна на държавата и общините, така и от страна на частния сектор. Ние допуснахме една огромна част от немските туристи да зависят от договорката между две частни авиокомпании. Не се помисли за диверсификация на транспорта и за други решения, които да доведат тези туристи до България“, обясни гостът.

При допълнително успокояване на ситуацията в Близкия изток и подобряване на условията за пътуване може да се стигне до по-силни записвания в последния момент, подчерта той. По думите му въпреки многобройните публикации и коментари за проблеми с летния туристически сезон по Черноморието реалната картина е далеч по-умерена.

„Сезонът започна с някои предизвикателства. През февруари влязохме във втора война, която тотално размести геополитическите пластове, а всяка война прави туристите крайно предпазливи. Това доведе до пренареждане на търсенето, което обаче в крайна сметка може да се окаже, че е работило добре за българския туризъм“, коментира Дучев.

Той отбеляза, че коментарите за слаб туризъм през юни създават усещания за слаб летен сезон, но уточни, че летният сезон у нас се отмества към юли, август и септември. „Това, че през юни плажовете са били по-празни, е всяка година. Ние вече практически нямаме сезон през юни“, отбеляза Дучев.

Събеседникът коментира, че остават предпочитанията към вътрешния туризъм и много от хотелските резервации са направени месеци по-рано и в редица случаи цените са увеличени минимално или изобщо не са променяни. Той подчерта, че вече не може да се говори за България като за евтина дестинация, тъй като разходите за труд и издръжка на бизнеса значително са се повишили.

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