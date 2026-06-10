Лято 2026 - свободни места за летния сезон в България все още има

Българският туризъм продължава да расте и постепенно надминава нивата отпреди пандемията, но пред сектора остават редица предизвикателства – от недостига на кадри и възстановяването на ключови пазари като Германия до необходимостта от по-ефективна реклама на страната. Това коментира Константин Занков, главен експерт в Института за анализи и оценка в туризма, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

По негови думи летният сезон започва по-бавно, но очакванията за активния част от сезона са положителни. „Началото на сезона винаги е по-слабо. Българският туристически бизнес основно ще се насочи към юли и август“, каза експертът.

Той посочи, че има чужди пазари, при които възстановяването все още не е завършило. „Немският пазар е много ключов за нас, защото той ни помага да пълним крилата на сезона като началото и края. Там все още не можем да наваксаме този потенциал и нивата, които бяха преди пандемията“, отбеляза Занков.

Въпреки че тази година бележи ръст на ранните записвания, свободни места за летния сезон все още има.

Рекордната 2019 г. продължава да бъде основен ориентир за сектора. Редица дестинации вече са надминали резултатите от периода преди пандемията и секторът е успял да се адаптира спрямо икономическите и геополитическите предизвикателства в последните години.

„Браншът се адаптира и бележим ръстове всяка година. Мисля, че можем да удължим сезона и да се погрижим различни дестинации да работят през цялата година с по-дълга продължителност на престоя“, каза събеседникът.

Занков смята, че повишението на транспортните разходи може да работи в полза на България. „Ще има туристи, които вместо по-далечни дестинации ще изберат по-близки европейски страни – основно вътрешен туризъм в рамката на Европейския съюз. Трендът е за пътувания в Европа“, посочи той.

Една от най-критичните оценки на Занков е свързана с начина, по който страната рекламира туристическия си продукт. Той настоява за по-силно присъствие в социалните мрежи, работа с инфлуенсъри и създатели на съдържание и по-прецизно таргетиране на отделните пазари и социални групи.

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