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Лято 2026 - свободни места за летния сезон в България все още има

Има чужди пазари, при които възстановяването все още не е завършило, каза Константин Занков, главен експерт в Института за анализи и оценка в туризма

16:37 | 10.06.26 г.
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Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

Българският туризъм продължава да расте и постепенно надминава нивата отпреди пандемията, но пред сектора остават редица предизвикателства – от недостига на кадри и възстановяването на ключови пазари като Германия до необходимостта от по-ефективна реклама на страната. Това коментира Константин Занков, главен експерт в Института за анализи и оценка в туризма, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

По негови думи летният сезон започва по-бавно, но очакванията за активния част от сезона са положителни. „Началото на сезона винаги е по-слабо. Българският туристически бизнес основно ще се насочи към юли и август“, каза експертът.

Той посочи, че има чужди пазари, при които възстановяването все още не е завършило. „Немският пазар е много ключов за нас, защото той ни помага да пълним крилата на сезона като началото и края. Там все още не можем да наваксаме този потенциал и нивата, които бяха преди пандемията“, отбеляза Занков.

Въпреки че тази година бележи ръст на ранните записвания, свободни места за летния сезон все още има.

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Рекордната 2019 г. продължава да бъде основен ориентир за сектора. Редица дестинации вече са надминали резултатите от периода преди пандемията и секторът е успял да се адаптира спрямо икономическите и геополитическите предизвикателства в последните години.

„Браншът се адаптира и бележим ръстове всяка година. Мисля, че можем да удължим сезона и да се погрижим различни дестинации да работят през цялата година с по-дълга продължителност на престоя“, каза събеседникът.

Занков смята, че повишението на транспортните разходи може да работи в полза на България. „Ще има туристи, които вместо по-далечни дестинации ще изберат по-близки европейски страни – основно вътрешен туризъм в рамката на Европейския съюз. Трендът е за пътувания в Европа“, посочи той.

Една от най-критичните оценки на Занков е свързана с начина, по който страната рекламира туристическия си продукт. Той настоява за по-силно присъствие в социалните мрежи, работа с инфлуенсъри и създатели на съдържание и по-прецизно таргетиране на отделните пазари и социални групи.

Целия разговор гледайте във видеото на Bloomberg TV Bulgaria 

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Последна актуализация: 16:37 | 10.06.26 г.
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