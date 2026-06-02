По-малко чужди туристи са нощували в България през първото тримесечие

По-малко международни туристи в България отчита Евростат за първото тримесечие на 2026 г. Актуалните данни на статистическата служба показват, че в периода януари-март 2026 г. нощувките на чуждестранни туристи у нас са били с 4,3% по-малко спрямо същия период на миналата година.

Така България попада сред трите държави с най-голям спад на интереса от чуждестранни туристи в ЕС, заедно с Латвия (-7,5%) и Белгия (-4%).

Броят на нощувките на българи в места за настаняване в страната се е увеличил с 1,2%, но общият дял на туристическите нощувки за периода е намалял с 0,9% спрямо първото тримесечие на 2025 г.

В периода януари-март на 2026 г. са отчетени 471,1 млн. нощувки в места за настаняване в ЕС – ръст от 3,4% спрямо същото тримесечие на 2025 г. През януари броят на нощувките се е увеличил с 3,2% на годишна база, през февруари – с 3,4%, а през март – с 3,7%.

Най-голям ръст се наблюдава в Ирландия – 35,3%, Малта – 11,1% и Дания – 9,3%, а най-голям спад на регистрираните нощувки има в Литва – с 12,9%, Румъния – с 6,7% и Люксембург – с 3,8%.

Делът на чуждестранните туристи е 46,6% от всички нощувки в първите три месеца на 2026 г., като се наблюдават сериозни разлики между отделните държави. Най-голям дял на чуждестранните нощувки е регистриран в Малта (93,3%), Кипър (85,6%) и Люксембург (85,1%). Само една пета от нощувките в Германия са били на чужденци (19,9%), като сходен е делът им и в Полша (20.2%) и Румъния (22,4%).

В сравнение с първото тримесечие на 2025 г. се наблюдава увеличение както на нощувките на чуждестранни (с 5,5%), така и на местни гости (с 1,7%). Най-големият ръст на нощувките на чуждестранни посетители е отчетен в Ирландия (с 42,3%), Литва (с 24,1%) и Словакия (с 15,4%).