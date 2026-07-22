Rheinmetall ще удвои производството на барут в завода край Мюнхен срещу 350 млн. евро

Rheinmetall AG планира да произвежда над два пъти повече барут в завода си близо до Мюнхен до 2028 г., за да се справи с натиска върху доставките на боеприпаси, причинен от войната на Русия срещу Украйна, съобщава Bloomberg.

Германският производител на отбранително оборудване ще увеличи през следващите две години производството на барут в завода си в Ашау ам Ин до 4200 тона, както и да засили производството на барутни заряди до над 1 млн. броя.

Компанията инвестира около 350 млн. евро в Ашау, включително в значително увеличение на броя на работниците до 1300 души, както и 300 млн. евро в трите фабрики за барут във Вимис, Швейцария, както и в Мурсия и Бургос, Испания.

„Самодостатъчността е от решаващо значение, особено по отношение на барута, който се произвежда само от няколко производители в световен мащаб“, посочва главният изпълнителен директор Армин Папергер преди церемонията по първа копка в Ашау, на която присъства и премиерът на Бавария Маркус Зьодер и заместник-министърът на отбраната на Германия Нилс Шмид. „По този начин обектът в Ашау ще има решаващ принос за националния суверенитет и надеждните отбранителни способности на Германия и Европа“, добавя Папергер.

Масираното използване на боеприпаси от Украйна в защитата си срещу руската инвазия изчерпа запасите, държани от Германия и нейните съюзници от НАТО и Европейския съюз (ЕС), което предизвика скок в производството.

Европа има само няколко производители на барути, включително Rheinmetall, френската Eurenco SA и норвежко-шведската фирма Nammo AS. Барутните заряди се използват за изстрелване на снаряди и по този начин представляват ключов компонент на артилерийски снаряди и други видове боеприпаси.

Rheinmetall си е поставила за цел да произвежда 20 хил. тона барут годишно до 2030 г., за да осигури доставки за германските въоръжени сили, НАТО и други клиенти в ЕС.

Това ще покрие производството на заряди за около 1,1 млн. артилерийски боеприпаси, 150 хил. патрона за танкови боеприпаси и 3,2 млн. патрона със среден калибър, посочва компанията, базирана в Дюселдорф.

Rheinmetall също така иска да изгради заводи в редица източноевропейски страни, въпреки че създаването на съоръжение в Украйна среща препятствия, а плановете за проекта в България за производство на барут бяха поставени под въпрос от министъра на икономиката Александър Пулев поради ограничения във финансирането.

Ключов компонент на барута е нитроцелулозата. Миналата година Rheinmetall обяви, че ще придобие производителя на индустриална нитроцелулоза Hagedorn-NC GmbH, за да осигури стабилност на веригата си на доставки. Памукът, необходим за нитроцелулозата, често се доставя от страни извън Европа.