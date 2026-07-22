Бюджет 2026 мина на второ четене в ресорната комисия след 12-часово заседание

Комисията по бюджет и финанси в парламента одобри на второ четене проекта на Закон за държавния бюджет на България за 2026 г. на извънредно заседание, продължило над 12 часа.

Общо 69 предложения за промени бяха внесени между двете четения на законопроекта, като повечето от тези на опозицията засягаха социални плащания и данъчни облекчения, но всички те бяха отхвърлени. Отхвърлени бяха и предложенията за повишаване на таксите за хазарт и още по-строгата забрана на реклами на хазартни игри и игрални пунктове. С проектобюджета беше прието и прекратяването на самостоятелната дейност на Комисията по досиетата и преместването ѝ в Държавна агенция „Архиви“.

Управляващите сами се отказаха засега от предложението си да ограничат заплатите в бордовете на държавните дружества – една от мерките в бюджета, срещнали широка подкрепа. Като аргумент за това от „Прогресивна България“ изтъкнаха разговор с икономическото министерство и необходимост от допълнителен анализ.

Дискусиите по преходните и заключителните разпоредби към закона продължиха над 9 часа. В тях бяха поместени реформите, които правителството на „Прогресивна България“ прокарва с бюджета за 2026 г. – отпадането на автоматичното изчисляване на минималната заплата, поемането на лични осигуровки от страна на държавните служители, изчисляването на трудов стаж на база изработени часове, повишаване на облагането на хазартни игри и налагането на данък и за афилиейт операторите. Повече промени управляващите обещават с финансовата рамка за 2027 г.

Още 3 часа депутатите дискутираха по същество по бюджета на различните институции и министерства, преди проектобюджетът да бъде окончателно приет от комисията след 1 ч. през нощта.

В него е предвидено поемането на държавен дълг от 10,1 млрд. евро в рамките на годината и бюджетен дефицит в размер на 5,7% от БВП. Заложени са приходи от 49,6 млрд. евро и разходи от 56,8 млрд. евро.