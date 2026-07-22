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Зеленски дава рестарт на украинската армия с уволнението на генерал Сирски

Той ще бъде заменен от генерал-майор Михайло Драпати, който е смятан за реформаторски настроен

08:00 | 22.07.26 г. 7
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Александър Сирски. Снимка: Bloomberg LP
Александър Сирски. Снимка: Bloomberg LP

Украинският президент Володимир Зеленски уволни главнокомандващия на въоръжените сили Олександър Сирски след национални протести за отстраняването му, съобщава Bloomberg.

Сирски ще бъде заменен от командващия на Обединените сили генерал-майор Михайло Драпати, заяви президентът в Telegram късно вечерта във вторник.

С отстраняването на Сирски Зеленски се поддаде на ключово искане на хилядите украинци, които излязоха по улиците в градове из цялата страна.

Протестите бяха предизвикани от отстраняването миналата седмица на министъра на отбраната Михайло Федоров, който беше в конфликт с военачалника.

„Изминахме дълъг път, защитата на Украйна продължава и всеки воин трябва да бъде третиран с достойнство“, каза Зеленски в изявление в Telegram, коментирайки уволнението на Сирски.

Той похвали генерала за приноса му в защитата на столицата Киев в началото на пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г. Зеленски също обеща промени в „конфигурацията“ на военния щаб, без да дава допълнителни подробности. Той също така посочи, че е предложил на Федоров „достойна позиция“, за да помогне за развитието на технологиите на Украйна, но отново не даде подробности.

35-годишният Федоров е смятан от много украинци за един от най-ефективните реформатори на военното правителство, а уволнението му предизвика широко възмущение. На пресконференция след отстраняването му миналата седмица Федоров заяви, че се е сблъскал със Сирски относно посоката на украинската армия и е поискал от Зеленски да уволни военачалника.

Федоров приветства новото назначение. „Това е глътка свеж въздух и нова надежда в борбата на свободните хора за свобода и справедливост – глас за промяна, който не може да бъде пренебрегнат“, каза той в Telegram, без да споменава новото предложение за работа от президента.

Зеленски се е срещнал с Федоров по-рано във вторник, според президентския помощник Дмитро Литвин.

От своя страна, 43-годишният Драпатий е смятан за реформаторски настроен. Той е назначен за началник на сухопътните сили в края на 2024 г., но подава оставка по-малко от година по-късно, поемайки отговорност след руски удар по тренировъчна база, в който са убити 12 войници и ранени 60 други. Зеленски обаче му нарежда да остане в редиците, назначавайки го на друга командна позиция.

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Федоров критикува 60-годишния Сирски, който според мнозина се съпротивлява на военната модернизация и технологичните иновации, за възпрепятстване на реформите, предложени от цивилния министър.

Като министър на отбраната Федоров беше силен защитник на дроновете, твърдейки, че Украйна трябва да разчита на асиметрична стратегия, изградена върху високи технологии, срещу много по-голямата руска армия.

Той беше назначен за министър на отбраната през януари и оттогава започна мащабни реформи, включително за по-високо военно заплащане за насърчаване на доброволното постъпване, одит на личния състав, служещ в тилови позиции, и основна ревизия на спорните служби за набор на военни.

Критиците на Сирски набраха критична маса, след като скорошно медийно разследване разкри предполагаемо малтретиране на наборници във военно поделение, тясно свързано с него. Бригадата отрече всякакви нарушения.

Обученият в Москва Сирски, сред чиито прякори е и „Касапина“, отдавна се смята за безмилостен командир, който предпочита старомоден военен подход, разчитайки на пехотни атаки.

Тази промяна беше най-голямата във военното ръководство на Украйна от 2024 г. насам, когато Зеленски отстрани Валерий Залужни като висш военен командир след напрежение между тях. Той назначи Сирски на негово място.

Путин се отказа от териториални отстъпки

В същото време според хора, близки до Кремъл, Русия вече не е склонна да върне някои окупирани територии на Украйна като част от каквато и да е сделка за прекратяване на войната и планира да ги запази като буферни зони, съобщава Bloomberg.

Руският президент Владимир Путин остава ангажиран с поемането на пълен контрол над източната Донецка област на Украйна със сила и сега ще запази райони от Сумска и Харковска области близо до границата с Русия като буферни зони, съобщиха трима души, пожелали да не бъдат идентифицирани, обсъждайки чувствителни въпроси.

Путин се е отказал от териториалните отстъпки, защото Русия разглежда все по-конфронтационните изявления от САЩ като доказателство, че неформалните споразумения, постигнати на срещата му на върха в Аляска с президента Доналд Тръмп, са се провалили, съобщиха източниците.

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Макар САЩ да настояват, че на срещата на върха миналия август не е постигнато споразумение за прекратяване на войната в Украйна, представители на Кремъл многократно са твърдели, че е съществувал пакет от ангажименти по силата на т. нар. споразумение „Духът на Анкоридж“ между Путин и Тръмп. Те включват оказване на натиск върху Украйна да се откаже от територията си в източната Донецка област в замяна на това Русия да върне окупираните райони от северната Сумска и североизточната Харковска област.

Кремъл затвърди позицията си на фона на ескалиращите украински удари дълбоко в територията на Русия, включително срещу Москва, които повредиха петролни рафинерии и предизвикаха недостиг на гориво в страната. Тръмп също така подкрепи нов законопроект за санкции, предложен от покойния сенатор Линдзи Греъм, който ще бъде насочен към петте най-големи купувачи на руски петрол и газ с митнически ставки до 100%.

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Последна актуализация: 08:10 | 22.07.26 г.
войната в Украйна
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Коментари

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7
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FireT
преди 37 минути
Кален в битки и знаещ как да воюва срещу руззката орда. Очаквам много главоболия за мини Хитлер в бункеро. Хахаха
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6
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FireT
преди 38 минути
Изборът на Драпати е точно навреме Кал
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5
rate up comment 13 rate down comment 13
гъбко
преди 2 часа
До: RoyBatty ... аве не знам кой кво мята , ама из машшшква се мятат често-често от 10-12 етаж ... :))) ... или там от радост го правят , щото напредват по цялата линия на съприкосновение ?! или щото е облачно доста често напоследък , и се объркват хората , кое е врата кое е прозорец ... верно си много постен напоследък , тоше , както пише khao ... кво ти е ?!
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4
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гъбко
преди 2 часа
Сирски е един от плеядата успешни украински генерали , които ще изнасят лекции в НАТОвските генералщабни академии . Да не забравяме , че той създаде и разви изцяло новият клон на въоръжените сили - Сили за безпилотни системи !! Организира тактическите звена , създаващи тактическите схеми за война със и защита от дронове . Осигури натиск за увеличаване производството и масово внедряване на дронове . Ами бил рязък и изисквал подчинение . Ами армейски генерал във воено време , да ги гали ли ?!
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3
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гъбко
преди 2 часа
Ден 1609ти , година 5та , от тридневната СВОйна , или както полковник Гундяев , по известен като патриарх Кирил Московски , я нарича СвещеннатаВОйна , 1370 червеноармейци са изтеглили късото въже от р.Днепър ... А на линията на съприкосновение : 3 фръкникупулчета , 7 беемпенца , 92 артилерийки , 453 мъпъсъта , 2 безполезни ПВОта , 1 ТЕЦ ,1 металургичен комбинат , 1 ГСМ от големшките , 2 логистични склада ... все в норм и според планЪТ на многоходовика от бункера из под кремля !!
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2
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khao
преди 3 часа
До: RoyBatty и от какво се спасява, тоше??? от пристигащатата след 3 дни тумба пияници, дето ги наричате руска армия ли ??... бъди сериозен и измисли нещо по плашещо, политкомисарю... последно време много комични лозунги пишеш
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1
rate up comment 17 rate down comment 23
RoyBatty
преди 4 часа
Заглавие:"Зеленски дава рестарт на украинската армия с уволнението на генерал Сирски"! Реалност:"Зеленски се спасява панически мятайки всички около себе си под автобуса"
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