Израелските войски започват да изтеглят части от южните региони на Ливан

Израелски войски започнаха изтегляне на части от южните региони на Ливан в рамките на постигнатото с посредничеството на САЩ споразумение за прекратяване на огъня. Споразумението има за цел да държи подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ далеч от израелската граница и да сложи край на близо петмесечните военни действия, съобщава Bloomberg.

Паралелно с това ливанската армия обяви във вторник, че е започнала разполагането на свои подразделения в една от трите т.нар. пилотни зони в южната част на страната. Те са част от договорката и първа стъпка към разоръжаването на „Хизбула“ и възстановяването на държавния контрол върху региона, съобщава Euronews.

Събитията съвпадат с посещението на ливанския президент Жозеф Аун във Вашингтон, където той трябва да проведе среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в последния ден от четиридневната си визита. Това ще бъде първата среща между лидери на двете държави от почти две десетилетия. Очаква се разговорите да бъдат фокусирани върху ограничаването на влиянието на „Хизбула“, изтеглянето на израелските сили от Южен Ливан и постигането на по-трайна стабилност в региона.

Ливанската армия съобщи, че нейни подразделения са започнали разполагане в град Заутар ал Гарбие в област Набатия, след като Израел се подготвя да освободи района. В официално изявление военните призоваха местните жители да не се завръщат по домовете си, докато зоната не бъде обявена за безопасна.

Американският Държавен департамент обяви в понеделник началото на операциите в трите населени места, определени като пилотна зона, без да разкрива подробности за изпълнението на плана, съобщава Bloomberg.

Към момента израелските сили контролират само част от Заутар ал Гарбие, докато останалите две пилотни зони – Фрун и Срифа, вече са под присъствието на ливанската армия и не се намират под израелска военна окупация, допълва Euronews. Ливанските въоръжени сили уточняват, че действията се координират с Военната координационна група за Ливан, в която участват САЩ и Израел.

Според публикуваните от Израел карти Заутар ал Гарбие се намира по северния край на окупационната зона. Трите населени места са сред над 150 общини южно от река Литани – районът, върху който са съсредоточени израелската военна операция и ударите срещу „Хизбула“, пише Bloomberg.

Идеята на пилотните зони е постепенно ливанската държава да поеме изцяло контрола върху сигурността в района и да наложи военната си власт над „Хизбула“, така че Израел да няма основание да поддържа военно присъствие отвъд границата.

Последният етап от конфликта между Израел и „Хизбула“ започна след началото на войната между САЩ, Израел и Иран в края на февруари. В знак на подкрепа за Техеран „Хизбула“ атакува Израел, който отговори с мащабна сухопътна операция в Ливан. По данни на ливанското правителство израелските удари са отнели живота на хиляди хора и са принудили повече от един милион души да напуснат домовете си, посочва Bloomberg.

На 26 юни Ливан и Израел обявиха рамково споразумение, изготвено с посредничеството на Вашингтон. То предвижда постепенно изтегляне на израелските сили от Южен Ливан, разоръжаване на „Хизбула“ и последващи стъпки към трайно мирно уреждане на отношенията между двете държави, съобщават медиите.

Ливан и Израел никога не са установявали официални дипломатически отношения и формално се намират в състояние на война вече близо 80 години – от създаването на държавата Израел, отбелязва Euronews.

Израелската страна настоява, че ще запази контрол върху буферната зона, докато „Хизбула“, която САЩ определят като терористична организация, продължава да представлява заплаха. Според Тел Авив завръщането на разселените ливански жители няма да бъде позволено, докато не бъдат създадени достатъчни гаранции за сигурност, пише Bloomberg.

Пилотните зони се разглеждат като тест за способността на Ливан да изпълни поетия преди десетилетия ангажимент да разоръжи всички въоръжени формирования извън държавния контрол. „Хизбула“, чийто военен потенциал и политическо влияние бяха значително отслабени след повече от две години военни действия с Израел, определя подкрепяния от САЩ план като национално предателство, посочва Bloomberg.

Президентът на Ливан Жозеф Аун, който се опитва да балансира между различните политически сили в страната, настоява Израел напълно да се изтегли от ливанска територия и призовава международната общност да предостави финансова подкрепа за укрепване на ливанската армия.

От своя страна, израелският премиер Бенямин Нетаняху, който през октомври ще се яви на парламентарни избори, продължава да определя действията на армията като „прегрупиране“, а не като окончателно изтегляне. По-рано той заяви, че Израел няма намерение да напуска региона, докато не бъде осигурена ефективна защита срещу „Хизбула“.

Израелските сили за отбранасъобщават, че ще „коригират разполагането на силите“ в една от пилотните зони, за да позволят на ливанската армия да изпълни своята мисия. Говорител на армията уточнява, че към момента фактическото изтегляне все още не е започнало и не посочва конкретен график за изпълнението му.