Д. Георгиев: Фундаментът на американската икономика не подкрепя нови повишения на лихвите

Фундаментът на американската икономика не подкрепя нови повишения на лихвените проценти. Този коментар направи Димитър Георгиев, ръководител „Финансови пазари“ в „ЕЛАНА Трейдинг“, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„Моментният инфлационен натиск, предизвикван от геополитическото напрежение и цените на петрола, е с временен характер, а следващият ход на Федералния резерв ще бъде в посока надолу“, прогнозира той и посочи, че това ще се случи въпреки пазарните очаквания от нов завой към затягане на паричната политика в САЩ.

„На фона на геополитическите сътресения част от инвеститорите прогнозират поне едно, а някои банкови институции - до две или три поредни повишения на основните лихви в САЩ, но тези притеснения са преувеличени“, смята пазарният анализатор. Георгиев обясни, че той „не е в този лагер“. Според него инфлацията се надценява като говорене. „Това показват и цифрите последните данни за потребителската инфлация и инфлацията на производител в САЩ бележат стойности под очакванията. И фундаментът не подкрепя повишение, нито в САЩ, нито и в Европа. Така че аз не очаквам да видим повече повишение“, аргументира се финансовият експерт.

Той очаква следващите движения да бъдат в посока надолу. „Може би не още тази година – все пак заради по-високата средна цена на петрола през тази година. Но най-късно в първото тримесечие на годината може да видим понижение от страна на Фед, а това не се очаква от пазара в момента“, уточни Георгиев. Според него очакванията са за траен спад на доходността по цялата крива на облигациите, особено в късия край.

Що се отнася до ръководството на централната банка на САЩ, той смята, че „ястребовият тон“ на новия председател на Фед Кевин Уорш се възприема от трейдърите предимно като опит за изграждане на институционална независимост. Георгиев подчерта, че Кевин Уорш „определено е много силно ястребово насочен. "Основният акцент в неговите речи е високата инфлация и евентуалната необходимост от повишение на лихвите. До голяма степен това е негов опит да се еманципира от Тръмп и да покаже независимост“, е мнението на пазарният анализатор.

Георгиев определи като здравословна корекция негативните нагласи на щатските пазари през последните седмици към възходящия тренд на технологичните акции, полупроводниците и производителите на памет. Той обаче е категоричен, че това не е като аналог на dot-com балона.

„Предстои над една трета от компаниите в S&P 500 (като пазарна капитализация) да публикуват своите тримесечни резултати, като се очаква силен ръст на печалбите. Бумът в AI сектора стъпва върху солиден фундамент и текущите по-ниски нива на акциите предоставят атрактивна възможност за позициониране в американския технологичен сектор“, обясни пазарният анализатор.

Ще има ли преговори, които да върнат цените на петрола до предвоенните нива от около и малко над 60 долара за барел? Кои печелят и кои губят от скъпия петрол? Как се промени търговията в различните сектори в Европа? Какво се случва на БФБ?

Материалът не е предпоставка за вземане на инвестиционно решение.

Целия разговор може да гледате във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

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