Нужна ли е корекцията на пазара

В края на миналата седмица, по време на петъчната търговия, имаше доста силна червена вълна, която обхвана като цяло всички класове активи, не само акциите на технологичните компании. Този коментар направи Калин Георгиев, финансов анализатор в BenchMark Finance, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Той посочи, че натискът е най-силен в технологичния сектор, като спадове има и при големите компании, свързани с изкуствения интелект (AI).

Георгиев уточни, че движението идва след по-силни от очакваното макроикономически данни от САЩ, които променят нагласите за политиката на Федералния резерв. Те са повлияни от нови икономически данни от САЩ, включително за трудовия пазар и безработицата. Пазарният анализатор обясни, че те показват по-голяма устойчивост на икономиката и водят до преоценка на очакванията за Фед, като засилват натиска върху рисковите активи. По думите на Георгиев инвеститорите вече оценяват с над 40% вероятност повишение на лихвите с 0,25 процентни пункта до края на годината.

„Трудовият пазар показа устойчивост, която изненада до голяма степен пазарните участници. Оказва се, че американската икономика е добавила малко над 170 хиляди работни места, като предварителните прогнози бяха за 88 хиляди. В същото време равнището на безработица е останало без промяна – на ниво от 4,3%“, посочи Георгиев.

Финансовият анализатор обясни, че при ръст на доходността по облигациите и промяна в лихвените очаквания най-силно засегнат остава технологичният сектор. По думите на Георгиев именно компаниите, които инвестират най-агресивно в изкуствен интелект, са най-чувствителни към евентуално поскъпване на финансирането. Той обясни, че очакванията са капиталовите разходи на Microsoft, Alphabet, Amazon и Meta да достигнат около 650 млрд. долара през тази година.

„Когато виждаме понижение на фондовите пазари, обикновено технологичният сектор винаги е най-губещ. Съответно компаниите от „Великолепната седморка“, както и другите технологични компании, понесоха най-големи щети от тези нови очаквания на инвеститорите“, каза още той.

Георгиев отбеляза, че на фона на разпродажбите част от традиционните компании в S&P 500 отбелязаха ръст, включително потребителски и фармацевтични бизнеси. Според него това се дължи на по-устойчивите им бизнес модели и дългогодишната практика да изплащат дивиденти на акционерите. „Това са компании с утвърден бизнес модел и утвърдени продукти. Голяма част от тях са се доказали във времето като стабилни компании, които изплащат дивиденти“, добави той.

Финансовият анализатор коментира, че големите технологични компании продължават да търсят значителен капитал, докато инвеститорите преоценяват риска в среда на несигурна лихвена политика. По думите му това може да насърчи част от компаниите да предпочетат набиране на средства чрез капиталовите пазари вместо чрез поемане на нов дълг.

„Когато опасността от покачване на лихвите е налице, виждаме и риск това да оскъпи тяхното кредитиране и няма как те да не пострадат най-много при тези спадове, особено с оглед на мащабните инвестиции в AI, които правят“, каза Георгиев.

Що се отнася до вниманието на пазарите към предстоящото IPO на SpaceX, той очаква то да бъде успешно и компанията да успее да набере необходимите средства, тъй като „това е едно от най-дългоочакваните IPO-та за тази година“.

Разговорът не е препоръка за вземане на инвестиционно решение!

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

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