Google подписа сделка за 30 млрд. долара със SpaceX за изчислителна мощност

Google на Alphabet се е съгласила да плаща на SpaceX на Илон Мъск 920 млн. долара месечно за изчислителна мощност като част от сделка за облачни услуги до средата на 2029 г. Това е второто подобно споразумение с конкурент в областта на изкуствения интелект в рамките на няколко седмици.

Търсачката ще плаща на SpaceX месечната такса от октомври тази година до юни 2029 г., става ясно от документи на космическата компания, цитирани от Bloomberg. Това възлиза на около 30 млрд. долара към момента на споразумението.

Ако SpaceX не успее да предостави достъп до чиповете на Nvidia Corp. като част от сделката до 30 септември, Google има право да прекрати договора с едномесечен гратисен период, показва заявлението.

Говорител на Google Cloud заяви, че сделката ще помогне на компанията да отговори на търсенето на своите услуги, свързани с изкуствен интелект. В последния си отчет Alphabet заяви, че натрупаните поръчки на Google Cloud – мярката за договорена работа, която все още не е отчетена като приход – почти са се удвоили спрямо предходното тримесечие до над 460 млрд. долара.

„Това е краткосрочно, навременно споразумение, за да се гарантира, че имаме капацитет за посрещане на нарастващото търсене от страна на клиентите на нашата платформа Gemini Enterprise, което е дори по-голямо от очакваното“, каза говорителят на Google в изявление.

SpaceX преди това подписа подобно споразумение и с Anthropic PBC. Ръководената от Мъск компания, чрез дъщерното си дружество xAI, се стреми да увеличи приходите си и да трансформира АІ бизнеса си в доставчик на изчислителна инфраструктура – ключовият бизнес, който компанията рекламира като част от първичното си публично предлагане.

Въпреки че xAI изостава при кодирането, компанията залага на предимство в инфраструктурата за центрове за данни, която 3-годишната компания е изградила в Мемфис, Тенеси, и сега разширява в Мисисипи.

Договорът дава на Google достъп до 110 000 графични процесорни чипа на Nvidia, както и до централни процесорни чипове, чипове с памет и други свързани компоненти. Въз основа на капацитета на чиповете H200 на Nvidia, това може да представлява над 100 мегавата изчислителна мощност – или достатъчно мощност, за да захранва 75 000 домакинства.