Google обновява търсачката си за AI епохата и представи инструменти за програмиране

Google, част от Alphabet, преработва емблематичното си поле за търсене и добавя нови инструменти за програмиране с изкуствен интелект – най-новите стъпки в кампания на технологичния гигант за разширяване на влиянието ѝ в ерата на АІ, пише Bloomberg.

Google преработва полето за търсене, за да се справя по-добре с по-дългите и по-сложни запитвания, които хората отправят към чатботовете. Компанията планира също така да актуализира търсачката с агенти, които могат да помагат на хората да проследяват теми от интерес, да правят резервации и да следят здравето си, наред с други неща. Някои функции първоначално ще бъдат ограничени до платени абонати.

Фокусът върху изкуствения интелект „осветява всяка част от компанията“, заяви главният изпълнителен директор Сундар Пичай на сцената във вторник по време на годишната конференция за разработчици в Маунтин Вю, щата Калифорния. „Всичките неуморни усилия, бързият напредък в технологиите – това е период на хиперпрогрес.“

Google преобразува бизнеса си за епохата на изкуствения интелект, стремейки се да спечели както обикновените клиенти, така и корпоративните потребители. Пичай заяви, че промените, насочени към изкуствения интелект, са допринесли търсачката да се ползва повече. Популярността на приложението Gemini – чатботът с изкуствен интелект на Google, се е удвоила за една година. Сега то има 900 млн. потребители месечно.

Google също така се конкурира с OpenAI и Anthropic за доминираща роля в AI инструментите за програмиране – особено доходоносен пазарен сегмент. През последните месеци ръководството на Google е все по-загрижено, че компанията е изостанала от конкурентите си в тази област.

Акциите на Alphabet записаха ценови спад от 2,09% до 384,90 долара за акция при приключването на редовната търговия във вторник.

По време на събитието компанията представи няколко нови инструмента за разработчици за писане на код с помощта на изкуствен интелект и управление на агенти под шапката на Antigravity – платформа, която Google пусна миналата година след придобиването на служители и технологии от стартъпа Windsurf в сделка за 2,4 млрд. долара. Google представи и нова версия на своя флагмански AI модел – Gemini 3.5 Flash, обявен за най-добрия му модел за програмиране досега.

Google заяви, че по някои показатели моделът е по-бърз от конкурентните предложения и че може да се използва по-евтино. Google заяви, че „про“ версията на модела, която предлага по-добра производителност на по-висока цена, се използва вътре в компанията и ще бъде пусната на пазара следващия месец.

„Мисля, че Google има шанс да навакса при програмирането с изкуствен интелект“, каза Анг Ли, бивш изследовател в DeepMind, който сега е главен изпълнителен директор на Simular – стартъп, разработващ агенти с изкуствен интелект. „Компанията има история на постигане на стабилни и бавни успехи.“

Google вгражда функции за програмиране и в Google Search. Хората, които плащат абонамент за един от AI плановете на Google, ще могат да създават персонализирани табла в търсачката, за да управляват задачи като планиране на сватба или започване на нова фитнес програма.

Компанията представи и нов абонаментен план, чрез който разработчиците могат да получат по-голям достъп до AI инструментите на компанията за 100 долара на месец.

С подобни поетапни пускания разликата между безплатната и платената версия на търсачката на Google се увеличава. Ник Фокс, старши вицепрезидент на Google по въпросите на знанието и информацията, обаче заяви, че компанията продължава да се фокусира върху обслужването на потребителите, които не плащат за продукта. „Ние сме изключително ангажирани с това търсачката да бъде достъпна за милиарди потребители по целия свят“, каза Фокс в интервю.

Друг нов модел, Gemini Omni, може да се използва за „създаване на всичко от всякакви входни данни“, заяви Google. С Omni потребителите ще могат да генерират видеоклипове от подсказки, включващи изображения, аудио, видео и текст. Той може да се използва и за редактиране на видео с помощта на прост, разговорен език и се очаква в крайна сметка да се разшири, за да генерира изображения и аудио.

С възхода на генерираните от изкуствен интелект видеа Google ще увеличи и маркирането на дийпфейкове. Пичай, след като показа снимка на себе си на вечеря с главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман и главния изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск, каза: „Очевидно е фалшива. Аз не ям хамбургери.“

Дийпфейк изображението, представено от Пичай. Снимка: Bloomberg

Компанията също актуализира приложението си Gemini, за да го превърне в място за потребители, интересуващи се от експериментиране с AI. Платените абонати могат да се абонират за Daily Brief – персонализирано сутрешно обобщение на това, което ги очаква през предстоящия ден. От следващата седмица абонатите ще получат достъп до асистент – Gemini Spark.

„Spark представлява голяма промяна за Gemini, превръщайки го от асистент, който може да отговаря на вашите въпроси, в активен партньор, който върши реална работа от ваше име и под ваше ръководство“, заяви Джош Уудърд, вицепрезидент в Google, в блог публикация от вторник.

Приложението Gemini също беше преработено в стил, който компанията нарича „невро-експресивен“, с анимации, ярки цветове и тактилна обратна връзка.