Компанията майка на Google отчете приходи и печалба над прогнозите заради облачните изчисления

Компанията майка на Google – Alphabet Inc, отчете тримесечни приходи и печалба над прогнозите, подхранвани от силния растеж в звеното ѝ за облачни изчисления.

Това сигнализира, че безпрецедентните инвестиции на интернет гиганта в инфраструктура с изкуствен интелект започват да се отплащат, пише Bloomberg.

Компанията посочва, че приходите за първото тримесечие, без плащанията от партньори, възлизат на 94,7 млрд. долара в сравнение с прогноза за 91,6 млрд. долара.

Печалбата на акция възлиза на 5,11 долара при прогноза на Wall Street за 2,62 долара.

Акциите на Alphabet поскъпват с над 7% в търговията след официалното затваряне на борсата, след като приключиха сесията на ниво от 349,94 долара.

Google харчи милиарди за изграждане на достатъчно центрове за данни с мощни сървъри за себе си и своите облачни клиенти. Инвеститорите търсят в облачния бизнес признаци дали търсенето ще продължи да расте.

Google е в оспорвана надпревара със стартиращите компании Anthropic PBC и OpenAI за разработване на изкуствен интелект, който може да се представя наравно с хората, и да го продава на бизнеса и потребителите.

Звеното за облачни изчисления на Google е реализирало за периода януари-март продажби за 20 млрд. долара в сравнение с прогнозата на анализаторите за 18,4 млрд. долара. Подразделението отбелязва „значително ускорение на растежа“, водено от търсенето на софтуера и инфраструктурата за изкуствен интелект, посочва се в изявлението на компанията.

Натрупаните неизпълнени задачи – мярката за договорена работа, която все още не е отчетена като приход – почти се е удвоила спрямо предходното тримесечие до над 460 млрд. долара, казват още от компанията.

За избрани клиенти Google ще започне да предлага процесори, които да използват в собствените си центрове за данни – ход, който ще разшири пазара, коментират от групата по време на разговор с инвеститори. TPU са една от най-добрите алтернативи на чиповете на Nvidia Corp. и са се превърнали в желан ресурс, тъй като компаниите търсят изчислителна мощност, за да отговорят на търсенето на изкуствен интелект.

Компанията също така заяви, че ще увеличи дивидента си с 5%, което ще доведе до изплащане на тримесечен паричен дивидент от 0,22 долара.

През февруари Alphabet заяви, че капиталовите разходи ще достигнат 185 млрд. долара тази година, припомня Bloomberg. Това е двойно повече от миналата година, но е в съответствие с рекордните планове за разходи на конкурентните компании.

През последните няколко години Google се стреми да преосмисли бизнеса си за ерата на изкуствения интелект. Групата се опитва да задържи навика на потребителите да посещават страницата за търсене, тъй като чатботове от стартиращи компании като OpenAI и Anthropic стават все по-популярни. Компанията предоставя генерирани от изкуствен интелект отговори на търсения – промяна, която има сериозни последици за начина, по който компаниите, които разчитат на трафика от Google, полуават посещения на сайтовете си и изкарват пари.