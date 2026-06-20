Разривът между Мелони и Тръмп навлиза в нова фаза

За 18 месеца отношенията между президента на САЩ Доналд Тръмп и премиера на Италия Джорджа Мелони преминаха от изключително сърдечен тон, през остри упреци, до обвинения в тиражиране на лъжи и липса на кураж, обобщават италиански медии, сред които АНСА, „РАИ Нюз“, „Скай Ти Джи 24“ и „Ти Джи Ком 24“, и световните агенции Ройтерс, Асошиейтед прес и Франс прес.

Двустранните отношения между Мелони и Тръмп започнаха през ноември 2024 г. след избирането на Тръмп за президент на САЩ. Тогава Мелони даде заявка да се превърне в мост между Европейския съюз (ЕС) и Вашингтон при новата американска администрация. Двамата лидери имаха много общо по онова време. Те бяха представители на консервативната десница и защитници на традиционните християнски ценности пред идеологическите отклонения на левицата. Още тогава обаче бивши съратници на Тръмп, сред които Стив Банън, предупредиха, че Мелони може и да стане в даден момент онзи лидер от ЕС, който да нашепва в ухото на Тръмп какво да прави, но Тръмп бързо може да намери повод да се разочарова от нея и отношенията помежду им да се влошат, припомня Politico.

На 4 януари 2025 г. Мелони посети изненадващо имението на Тръмп във Флорида, още преди той да встъпи официално в длъжност. Тази спешна мисия беше породена от задържането в Техеран на италианска журналистка. За освобождаването й беше нужно и САЩ да изиграят известна роля, тъй като по онова време в италиански арест по искане на САЩ се намираше ирански учен и се очертаваше Техеран да превърне италианската журналистка в разменна монета. По време на тази визита във Флорида Тръмп изрази възхищение от лидерството на Мелони, а италианската журналистка беше пусната на свобода от иранските власти няколко дни след това.

На 20 януари 2025 г. Мелони беше единственият лидер на страна членка на ЕС, поканен на церемонията по встъпване в длъжност на Доналд Тръмп във Вашингтон.

Месец след това Тръмп унижи украинския президент Володимир Зеленски по време на негова визита в Овалния кабинет на Белия дом и разклати единството на Запада в подкрепата за Украйна. Европейците сформираха така наречената Коалиция на желаещите, която да подкрепи Киев, и пристъпиха към създаване на механизми за инвестиции в отбраната и сигурността с цел повишаване на европейския суверенитет и намаляване на зависимостта от САЩ в тази насока. По това време Мелони, която е твърд поддръжник на Зеленски и която тъкмо беше установила сърдечни отношения с Тръмп, беше възприемана като онзи европейски лидер, който би могъл да допринесе за подобряване на отношенията между украинския и американския президент.

В началото на април 2025 г. Тръмп обяви увеличаване на митата за ЕС, а впоследствие ги суспендира за известно време, но не спря да обвинява ЕС за търговския дисбаланс спрямо САЩ. Мелони определи тогава митата като погрешна стъпка.

На 17 април 2025 г. Мелони беше на официално посещение в Белия дом с няколко основни мисии – укрепване на двустранните отношения, сплотяване на Запада около Украйна и намиране на решение относно американските мита за ЕС. В хода на разговора с Тръмп Мелони трябваше за изслуша как той обвинява предходни американски президенти в лошо управление, приписва на някои от тях отговорност за войната в Украйна и намеква, че Зеленски също е отговорен за този конфликт. Мелони трябваше да изслуша и упреци срещу миграционната политика на ЕС и хвалби, че политиката за въвеждане на мита, възприета от Тръмп, носи на САЩ милиарди долари постъпления.

Когато на свой ред тогава Мелони взе думата, тя защити Украйна, припомни, че агресорът е Русия на Владимир Путин и изтъкна, че европейската миграционна политика се втвърдява под италиански импулс. По време на визитата във Вашингтон Мелони предложи и Рим да бъде мястото, на което САЩ и ЕС да дискутират въпроса за митата и за търговския дисбаланс. По време на визитата на Мелони във Вашингтон Тръмп многократно похвали нейното лидерство.

На 18 април 2025 г. в Рим на посещение отиде американският вицепрезидент Джей Ди Ванс.

На 28 април Тръмп присъства на погребението на папа Франциск във Ватикана, проведе нова среща с Мелони и още една със Зеленски, по време на която двамата подобриха отношенията си.

На 18 май 2025 г. Джей Ди Ванс отново отиде в Рим за церемонията по интронизация на папа Лъв XIV. В кулоарите на събитието Мелони организира среща между него и председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен, на която да бъде обсъден въпросът за митата.