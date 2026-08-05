За две години Украйна е получила 8 млрд. евро помощ от замразените руски активи

От края на юли 2024 г. до днес Украйна е получила общо 8 млрд. евро, натрупани като извънредна печалба от замразените руски активи, съобщават от Европейската комисия (ЕК).

Средствата се генерират от лихви и други приходи от управлението на замразените руски активи, държани от белгийската клирингова къща Euroclear, и се прехвърлят във фондовете, създадени за подкрепа на Украйна. Те могат да бъдат използвани за подкрепа на икономиката и за покупката на оръжия.

От ЕК уточняват още, че на 3 август от Euroclear са направили пети трансфер за последните две години в размер на 1,4 млрд. евро - приходите, генерирани през първото полугодие на 2026 г.

Украйна има нужда от антибалистични ракети и санкции срещу Русия

След нощния обстрел по Киев и близките населени места украинският президент Володимир Зеленски коментира нуждата от покупки на зенитни ракети за Patriot, но и липсата на регулярни доставки.

Украйна купува тези прехващачи, включително като използва и парите от руските замразени активи, но в момента има огромен недостиг в световен мащаб. Украинският президент коментира след удара с ракети през почивните дни, че ракети за ПВО има в складовете на партньорите и ги призова да ги предадат на Украйна, защото спасяват живот сега, а не при хипотетична ситуация.

На 1 август украинските системи за ПВО успяха да свалят само 1 ракета от 27 изстреляни, "просто защото нямаше прехващачи", отбеляза тогава украинският президент.

"Беше тежък удар - 24 балистични ракети и четири "Циркон"/"Оникс", както и 115 дрона, голяма част от тях с реактивни двигатели", написа той в социалните мрежи за последните атаки в нощта срещу 5 август. На заседание на щаба си Зеленски коментира, че има политически решения и за доставките за Киев, и за ускоряване на производството на зенитни ракети, което все пак е позитивен сигнал.

Зеленски коментира още, че партньорите, които не могат да помогнат с прехващачи за Patriot, могат да наложат санкции срещу военната идустрия в Русия. Той напомни, че има руски компании, които са част от производството на балистични ракети и досега са избегнали санкциите на ЕС и на Г-7.

Страните от ЕС одобриха последния пакет със санкции на 23 юли, като процесът по съгласуването на мерките отне месеци. Последните санкции се сблъскаха и с противопоставяне от страна на България заради включването в "черния списък" на руския патриарх Кирил.