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За две години Украйна е получила 8 млрд. евро помощ от замразените руски активи

Средствата могат да бъдат ползвани за подкрепа на икономиката и покупката на оръжия

16:20 | 05.08.26 г. 6
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Снимка: President.gov.ua
Снимка: President.gov.ua

От края на юли 2024 г. до днес Украйна е получила общо 8 млрд. евро, натрупани като извънредна печалба от замразените руски активи, съобщават от Европейската комисия (ЕК).

Средствата се генерират от лихви и други приходи от управлението на замразените руски активи, държани от белгийската клирингова къща Euroclear, и се прехвърлят във фондовете, създадени за подкрепа на Украйна. Те могат да бъдат използвани за подкрепа на икономиката и за покупката на оръжия.

От ЕК уточняват още, че на 3 август от Euroclear са направили пети трансфер за последните две години в размер на 1,4 млрд. евро - приходите, генерирани през първото полугодие на 2026 г.

Украйна има нужда от антибалистични ракети и санкции срещу Русия

След нощния обстрел по Киев и близките населени места украинският президент Володимир Зеленски коментира нуждата от покупки на зенитни ракети за Patriot, но и липсата на регулярни доставки.  

Украйна купува тези прехващачи, включително като използва и парите от руските замразени активи, но в момента има огромен недостиг в световен мащаб. Украинският президент коментира след удара с ракети през почивните дни, че ракети за ПВО има в складовете на партньорите и ги призова да ги предадат на Украйна, защото спасяват живот сега, а не при хипотетична ситуация.

На 1 август украинските системи за ПВО успяха да свалят само 1 ракета от 27 изстреляни, "просто защото нямаше прехващачи", отбеляза тогава украинският президент.

"Беше тежък удар - 24 балистични ракети и четири "Циркон"/"Оникс", както и 115 дрона, голяма част от тях с реактивни двигатели", написа той в социалните мрежи за последните атаки в нощта срещу 5 август. На заседание на щаба си Зеленски коментира, че има политически решения и за доставките за Киев, и за ускоряване на производството на зенитни ракети, което все пак е позитивен сигнал.

Зеленски коментира още, че партньорите, които не могат да помогнат с прехващачи за Patriot, могат да наложат санкции срещу военната идустрия в Русия. Той напомни, че има руски компании, които са част от производството на балистични ракети и досега са избегнали санкциите на ЕС и на Г-7.

Страните от ЕС одобриха последния пакет със санкции на 23 юли, като процесът по съгласуването на мерките отне месеци. Последните санкции се сблъскаха и с противопоставяне от страна на България заради включването в "черния списък" на руския патриарх Кирил.

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Последна актуализация: 16:21 | 05.08.26 г.
санкции срещу Русия войната в Украйна ракетни обстрели Patriot
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Коментари

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6
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penkiler1415
преди 7 минути
До: sssaaa Абсолютно прав сте.
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5
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sssaaa
преди 21 минути
Явно, поредния лаладжия дето уж дава акъл, а всъщност мечтае...
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4
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penkiler1415
преди 31 минути
До: sssaaa Вас изобщо не ви мисля защото...всеки има право да бъде глупав.Желая ви от сърце,успех и...дано ви плащат за писмената.Аз съм направил своите инвестиции и бера вече плодовете.
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3
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sssaaa
преди 46 минути
До: penkiler1415, почвай да инвестираш, нас не ни мисли. Я споделиш да видим колко си инвестирал и къде табла видим след като минат "години" дали си бил прав.
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2
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penkiler1415
преди 1 час
Украйна не само ще оцелее от руската агресия но и ще стане водеща в производството на бъдещите въздушни превозни средства.Който има малко акъл,ще инвестира в украинските компании за производство на дронове.Утре ще стане милиардер.
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1
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sssaaa
преди 2 часа
Никой вече не ниска да си дава резервите на крадливото племе. Доверието в терористичното правителство, дошло на власт чрез преврат в Киев все по рядко ще получава военна помощ, а тези които имат какво да продадат си ги пазят за да спрат Китай да демократизира Тайван или да ги продаде през зимата, когато в Украйна ще се празнува нова година по 3 пъти месечно. Хайде честито на осъдения бивш посланик на Украйна в САЩ, отива зад решетките, където е и мястото на терористчето Зеле.
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