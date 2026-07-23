Страните от ЕС са се споразумели за 21-вия пакет санкции срещу Русия*

Страните от Европейския съюз (ЕС) са постигнали споразумение за нов, смекчен пакет санкции срещу Русия заради войната в Украйна след седмици на преговори. Мерките запазват за още една година настоящия таван на цената на руския петрол, предава АФП.

Пакетът – 21-ият, който ЕС въвежда срещу Москва след нахлуването в Украйна през 2022 г. – беше забавен заради множество възражения от държави членки по различни елементи от предложените мерки, пише БГНЕС.

„Нашият 21-ви пакет санкции е насочен към секторите с най-голямо въздействие: енергетиката, финансовите услуги, криптовалутите и търговията“, коментира председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

Дипломати съобщават, че последното препятствие пред споразумението е било преодоляно, след като Гърция е получила изключение от него. Така една от нейните корабни компании - Dynagas на милиардера Георгиос Прокопиу, ще продължи да транспортира руски втечнен природен газ от арктическия регион до клиенти извън ЕС. Разпоредбата ще се преразглежда ежегодно, което означава, че Атина може да упражни правото си на вето, за да осигури удължаването ѝ, според Euronews.

Dynagas и нейно дъщерно дружество са наели 11 кораба, включително седем устойчиви на арктически условия ледоразбивачи, за да превозват синьо гориво от най-голямото газово съоръжение в Русия, Yamal LNG, пише Euronews.

Постоянните представители на 27-те страни членки на ЕС бързаха да постигнат договореност за запазване на тавана на цената на руския суров петрол на ниво от 44 долара, преди изтичането на срока, след който той щеше автоматично да се повиши заради ръста на цените на петрола. Съгласно новото споразумение настоящото ограничение ще остане в сила още 12 месеца, за да се попречи на Москва да увеличи приходите си от поскъпването на петрола заради войната в Близкия изток.

Новият пакет включва и мерки срещу руския финансов и криптосектор. Добавят се и още руски представители в в санкционните списъци заради войната. Санкционирани са и 30 кораба от сенчестия флот, който Русия използва, за да заобиколи ограниченията и понякога да провежда хибридни военни операции. На над 600 от тези амортизирани кораби е отказан достъп до пристанища и услуги на ЕС, отбелязва Euronews.

Предложената всеобхватна забрана руснаци, участвали във войната в Украйна, да влизат в ЕС, обаче е отложена. Дипломати посочват, че засега е поет ангажимент да се работи за подобна мярка в бъдеще, добавя БГНЕС. Франция и Италия изразяват резерви относно административната тежест и правната отговорност за консулските услуги във връзка с въвеждането на евентуално ограничение.

И други предложения също са премахнати от окончателния вариант на пакета.

България е блокирала включването на руския патриарх Кирил в списъка с лица, подлежащи на замразяване на активи и забрана за пътуване, както и основателя и основен акционер в "Лукойл" Вакит Алекперов. Португалия и Франция са се противопоставили на забраната за внос на руска треска и минтай, според дипломати.

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